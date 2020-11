Figura św. Józefa sprofanowana... ketchupem. Czy doszło do obrazy uczuć religijnych?

Nieznaną, czerwoną substancją do złudzenia przypominającą keczup zostały oblane m.in. krzyż i figura św. Józefa stojące przed kościołem parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Pile. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie pod kątem obrazy uczuć religijnych.

O profanacji pomnika poinformował proboszcza kościelny. Proboszcz, ks. Ryszard Ryngwelski, natychmiast wezwał Policję.

– mówi oficer prasowy pilskiej policji mł. asp. Jędrzej Panglisz.

Policja przeprowadziła dokładne oględziny kościoła. Żaden z oblanych przedmiotów nie został uszkodzony, a farbę udało się zmyć bez większych problemów.

"

Jeżeli ktoś się pofatygował i z taką punktową dokładnością profanuje miejsca należące do kultu, to jest to uderzenie wprost w religię i w Boga. To pokazuje, że pewne osoby nie mają szacunku dla nikogo i dla niczego. Dla nich nie liczy się ani człowiek, ani to, co reprezentuje, ani jego poglądy. I to jest przerażające. "