Fikcyjny sklep internetowy pomaga ofiarom przemocy. Nie bój się prosić o pomoc!

W Niedzielę Wielkanocną, 12 kwietnia 2020 roku na Facebooku pojawił się Fan Page internetowego sklepu z kosmetykami "Rumianki i bratki". Sklep z kosmetykami tak naprawdę nie istnieje, a akcja ma za zadanie ratować ofiary przemocy domowej.

Krystyna Paszko znalazła innowacyjny sposób, by pomóc ofiarom przemocy domowej. Kobieta znalazła prosty, a zarazem genialny sposób jak bezpiecznie wyrwać ofiary z rąk domowych oprawców, nie wzbudzając przy tym podejrzeń.

Poszkodowana osoba komunikuje się z fikcyjnym sklepem "Rumianki i bratki - naturalne kosmetyki". Ma dwie opcje: poprosić o wsparcie dyżurującego psychologa lub zakomunikować, że konieczne jest wezwanie policji.

Inicjatorka akcji opisuje dokładnie cały proces na swoim Facebooku:

"

Dziewczyny !!! (i chłopaki też)

Jeśli jesteś w kwarantannie lub izolacji z toksycznym, przemocowym partnerem/partnerką/inną osobą, napisz do fikcyjnej firmy Rumianki i bratki - naturalne kosmetyki SKLEP lub na mail rumiankiibratki@gmail.com z zapytaniem o Naturalne Kosmetyki do Ciała (których oczywiście nie mam), a ja na bieżąco będę sprawdzać, co u Ciebie.

Jeśli w twoim domu nie czujesz się bezpieczna/y napisz na fanpage Rumianki i bratki - naturalne kosmetyki SKLEP. Będziemy co jakiś czas monitorować i sprawdzać co u Ciebie. Jeśli złożysz ZAMÓWIENIE i podasz swój adres - zadzwonimy po policję.

Sklep działa w porozumieniu i ścisłej współpracy z Fundacją Centrum Praw Kobiet, na wiadomości odpowiadają psycholożki specjalizujące się w sprawach dotyczących przemocy domowej.

Przemoc domowa wzrosła o 40% w czasie pandemii. Nie bój się prosić o pomoc.

Zachęcam do udostępnienia u siebie.

Pamiętajcie, że możecie na nas liczyć, nie bójcie się prosić o pomoc. "