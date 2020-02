Firma Nespresso oskarżona o wykorzystywanie dzieci. George Clooney skomentował sprawę

Nespresso to szwajcarska firma kawowa, która wprowadziła na rynek porcjowaną kawę w zamkniętych kapsułkach. Od lat w reklamach marki występuje George Clooney. Ostatnio na jaw wyszły jednak niewygodne fakty dotyczące poziomu zatrudnienia na farmach pracujących dla Nespresso. Aktor postanowił odnieść się do kontrowersji wokół przedsiębiorstwa.

George Clooney o wykorzystywaniu dzieci przez Nespresso

Nowe informacje na temat Nespresso ujawnili dziennikaze brytyjskiego programu Dispatches nadawanego na Channel 4. Twórcy audycji zajmuje się śledztwami dziennikarskimi w takich dziedzinach jak społeczeństwo, polityka, zdrowie, środowisko czy inne palące międzynarodowe sprawy. Anthony Barnett z Dispatches dotarł na farmy w Gwatemali. Kraj to jeden z dziesięciu największych producentów kawy na świecie. Dziennikarz dotarł do farm Nespresso i był naocznym świadkiem wykorzystywania dzieci do pracy przy uprawie kakaowca, mimo, że przedstawiciele Nespresso twierdzą, że każde ziarno jest zbierane w etycznych warunkach pracy.

Na portalu Deadline pojawiło się oficjalne oświadczenie Clooneya, który od 2006 roku jest ambasadorem marki, a od 2015 roku pojawia się regularnie w jej reklamach.

" Dorastałem, pracując na farmie tytoniu od dwunastego roku życia, więc jestem szczególnie świadomy złożoności problemów dotyczących pracy dzieci w gospodarstwach rolnych. Z tego powodu siedem lat temu dołączyłem do rady doradczej zajmującej się, zrównoważony rozwój firmy, między innymi współpracującej z Rainforest Alliance, Fair Trade International oraz Fair Labour Association, których jednym z celów jest polepszenie życia rolników, sprawienie, żeby farmy były rentowniejsze, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone. Jestem ogromnie dumny z sukcesu ich starań. Polepszyli życia na tysiącach gospodarstwa na całym świecie. Ryzykowali własne życia, żeby odbudować farmy w Sudanie Południowym i spędzili lata, pomagając rolnikom odnowić ich farmy w Portoryko po huraganie. Prosta prawda jest taka, że ten program nadzwyczaj pozytywnie wpływa na plantatorów kawy na całym świecie. Mając to na uwadz,e jednym z naszych obowiązków było nadzorowanie prac poprzez raporty utalentowanych dziennikarzy, pokazujące radzie miejsca, w których odniosła sukces. Wiemy, że to wielkie przedsięwzięcie, które zaczęliśmy 7 lat temu i szczerze mówiąc, jestem zaskoczony i zasmucony widząc te doniesienia. Ta rada i ta firma nadal ma wiele pracy do zrobienia. I ta praca zostanie wykonana. Mam nadzieję, że ten dziennikarz będzie kontynuował śledztwo, by sprawdzić warunki i doniesie, jeśli się nie poprawią. Kontrola równowagi dobrej korporacji nie leży jedynie w odpowiedzialności samej firmy, ale również na barkach niezależnych dziennikarzy, takich jak pan Barnett. "

Po ujawnieniu szokujących informacji szef Nespresso Guillaume Le Cunff stwierdził, że w firmie nie ma przyzwolenia na dziecięce obozy pracy i cała sytuacja jest nieakceptowalna.

" Wszczęliśmy własne śledztwo, by zbadać, które farmy zostały sfilmowane i czy rzeczywiście wspierają Nespresso. Nie wznowimy kupna kawy z farm w tej części świata, dopóki nie zakończymy tego śledztwa. Każdy problem, na który się natkniemy, będzie rozwiązany w najpilniejszym trybie. "

Miejmy nadzieję, że cała sprawa szybko zostanie rozwiązana.

