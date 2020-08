Firma płaci ponad 11 tysięcy złotych za seks. Gdzie jest haczyk?

Fajnie byłoby zarabiać na czymś, co się lubi i już i tak się robi. Dla wielu ludzi tego typu czynnością jest uprawianie seksu. Pewna firma postanowiła zamieścić w sieci nietypowe ogłoszenie o pracę. Zapłaci ponad 11 tysięcy złotych parom, które będą testować jej produkty podczas uprawiania miłości.

Seks za pieniądze - firma płaci za stosunek

Kojarzycie, jak pisaliśmy o firmach, które oferują sporą kasę za branie udziału w różnego rodzaju maratonach filmowych? Nazywaliśmy to wtedy pracą marzeń. Na pierwszy rzut oka oglądanie ulubionych filmów wydaje się lekkie, łatwe i przyjemne, ale mimo wszystko wymaga od uczestnika zaangażowania i czasu.

Istnieje o wiele szybszy i przyjemniejszy sposób na zarobek. Jest nim uprawianie seksu na materacach firmy Sleep Standards. Na oficjalnej stronie internetowej przedsiębiorstwa pojawiło się ogłoszenie, w którym badacze snu i dział doradztwa zachęca do testowania produktów Sleep Standards w bardzo empiryczny sposób.

Firma oferuje 3 tysiące dolarów dla każdej z pięciu par, którym uda się zakwalifikować do badania. Jedyne co pary muszą zrobić, to uprawiać seks na ośmiu materacach Sleep Standards. Spokojnie, nie musicie testować każdego produktu od razu. Wybrańcy co tydzień będą dostawali inny materac, który muszą dokładnie sprawdzić, a potem szczerze go ocenić. Wszystko odbędzie się więc w domowych pieleszach. Szczęśliwe pary mogą pozostać anonimowe lub otwarcie opowiedzieć o swoich przeżyciach w mediach społecznościowych.

Przedstawiciele Sleep Standards postanowili uargumentować swój nietypowy pomysł.

" Wszyscy wiemy, że zły materac może prowadzić do problemów w łóżku, a dobry materac może zdziałać cuda. Żeby zaoszczędzić ludziom kłopotu szukania wygodnego materaca za pomocą nieprzyjemnych doświadczeń, wpadliśmy na pomysł tego eksperymentu. "

Praca marzeń została ogłoszona w idealnym na tego typu zabawy terminie - 18 sierpnia, czyli w Narodowy Dzień Par. Ocena każdego z materaców musi zostać rozbita na poszczególne kategorie. Oto one:

Sprężystość

Dźwięki

Stabilność

Krawędzie

Komfort

Reakcja na temperaturę

Ocena ogólna

Poza trzema tysiącami dolarów pary będą mogły dostać za darmo swój ulubiony materac. Wymagania, które trzeba spełnić, by wziąć udział w testowaniu to ukończony 18 rok życia, wysłanie zdjęcia twarzy lub 60-sekundowego nagrania na temat ulubionych pozycji (nie sprecyzowano, czy chodzi o pozycje seksualne, czy pozycje snu) oraz zamieszczenie w zgłoszeniu linków do swoich mediów społecznościowych.

Jeśli jesteście zainteresowani ofertą, możecie zgłaszać się TUTAJ.

