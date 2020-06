Forbes: 365 dni osiągnęło coś, czego nie dokonał żaden inny film na Netfliksie

Film na podstawie powieści Blanki Lipińskiej "365 dni" nie schodzi z ust widzów oraz krytyków. Produkcja cztery miesiące po polskiej premierze została udostępniona zagranicznym widzom Netfliksa. Zaledwie w kilka dni ekranizacja książki stała się światowym przebojem. Film jednak szybko wypadł z czołówki najchętniej oglądanych za pośrednictwem platformy, a krytycy i dziennikarze uznali, że można rozpatrywać go w kategorii porno.

"365 dni" z kolejnym sukcesem na Netfliksie

Dyskusje na temat filmu jednak nie milkły. Na Tik-Toku zarejestrowano nawet nowy trend związany z produkcją. Użytkownicy medium zaczęli wrzucać do sieci krótkie nagrania z reakcjami na to, co dzieje się na ekranie ich komputerów podczas najbardziej kontrowersyjnej sceny erotycznej zawartej w filmie. Za sprawą ciągłego zainteresowania, "365 dni" szybko wróciło na listę Top 10 Netfliksa.

O fenomenie ekranizacji książki Lipińskiej napisał amerykański "Forbes". Autor artykułu stwierdził, że filmowi udało się dokonać czegoś, czego nie osiągnęła do tej pory żadna inna produkcja, która pojawiła się na platformie. Gdy ze względu na negatywną krytykę film spadł z zestawienia, wszyscy byli pewni, że produkcja już tam nie wróci.

Jak czytamy w artykule Travisa Beana:

" 10 czerwca "365 dni" zadebiutowało na pierwszym miejscu listy Top 10, co było zaskakujące. Film utrzymal pozycję przez 4 dni, aż do premiery filmu Spike'a Lee "Da 5 bloods". Jednak 17 czerwca "365 dni" odzyskał pierwsze miejsce. "

"365 dni" to nie pierwszy film, który zdołał odzyskać pierwsze miejsce w zestawieniu najchętniej oglądanych filmów na świecie, jednak produkcja Blanki Lipińskiej osiągnęła wielki powrót na szczyt listy dwukrotnie, co jest fenomenem.