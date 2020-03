Francuscy bezdomni karani są grzywnami za nieprzestrzeganie domowej kwarantanny

Rządy państw robią wszystko, co w ich mocy, by zapanować nad nadzwyczajną sytuacją, jaką jest pandemia koronawirusa. Wprowadzone zaostrzenia i środki bezpieczeństwa prowadzą jednak czasem do powstania naprawdę kuriozalnych sytuacji. W szczególnym położeniu znaleźli się francuscy bezdomni. Jak podaje portal Bezprawnik, karani są oni za to, że nie przebywają w domach w trakcie kwarantanny.

Koronawirus: francuscy bezdomni karani grzywnami za nieprzestrzeganie domowej kwarantanny

W ramach walki z pandemią koronawirusa, prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił przed tygodniem krajową politykę samoizolacji. Wprowadzono tym samym obowiązek domowej kwarantanny. Jest to obowiązek bezwzględny, a jego złamanie wiąże się z karą w postaci grzywny. Jej wysokość waha się w przedziale 38-135 euro.

Co jednak z tymi, którzy nie mają możliwości poddania się kwarantannie w domowym zaciszu? Bezdomni przebywający na ulicach Paryża, Lyonu i Bajonny mieli się znaleźć w trudnej sytuacji. Grozić ma im nie tylko zarażenie COVID-19, ale także kara grzywny. Jak podaje bowiem serwis Euronews, zdaniem funkcjonariuszy policji, bezdomni łamią obowiązek domowej kwarantanny.

Jak niedorzecznie by to nie brzmiało, francuskie organizacje pozarządowe podają, że we wspomnianych wcześniej miastach miało dojść już do wielu sytuacji, w których na bezdomnych nałożono kary grzywny. Te same doniesienia napływają od Maud Bigot, dyrektor oddziału Samu Social w Lyonie.

Jak rozwiązać problem? Francja ma już wkrótce pójść w ślady naszego kraju i stworzyć specjalną sieć miejsc, w których bezdomni będą mieli szansę poddać się samoizolacji.

