Jak podają wirtualnemedia.pl, publiczne radio France Inter postanowiło ocenzurować reklamę stowarzyszenia L’Oeuvre d’Orient. Wszystko przez słowo "chrześcijanie", które pada w nagraniu. Organizacja non-profit zajmuje się wsparciem chrześcijan na Wschodzie i postanowiła środki pozyskane ze zbiórek przeznaczyć na reklamę w radiu. Okazało się jednak, że może być z tym problem.

Francuskie radio odmówiło emisji reklamy ze słowem "chrześcijanie". "To naruszenie neutralności religijnej"

Serwis prasowy Radio France, który jest właścicielem France Inter w oświadczeniu wyjaśnił, że wielu słuchaczy nie chce reklam, które nie przestrzegają zasady neutralności religijnej. Stacja zaproponowała stowarzyszeniu zastąpienie określenia pomocy dla chrześcijan na "dzieło na rzecz Bliskiego Wschodu", co spotkało się z oburzeniem L'Oeuvre d'Orient.

Bp. Pascal Gollnisch zwrócił się do władz stacji, by zmieniły zdanie oraz do parlamentarzystów, by zaangażowali się w rozwiązanie konfliktu: