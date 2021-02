GTA VI miało być zapowiedziane podczas Super Bowl? Fani są rozczarowani

GTA VI miało być zapowiedziane? Fani są smutni

Biorąc pod uwagę kontekst sytuacyjny, to sam fakt, że #GTA6 zdołało się przebić na liście trendów w USA jest niezwykłym wyczynem. Zwłaszcza, że Rockstar Games wcale nie dał fanom żadnego powodu do tego, by ci zaczęli pisać o nadchodzącej grze - była to całkowicie oddolna inicjatywa wielbicieli serii Grand Theft Auto, którzy liczyli, że studio zapowie swoją nową produkcję na łamach najbardziej oglądanej transmisji telewizyjnej w USA.

Niestety, ten rok był wyjątkowo ubogi jeśli chodzi o zapowiedzi nowych filmów, seriali, czy gier wideo. Pojawiły się nowe spoty "Szybkich i wścieklych 9", czy "Falcon i Zimowy żołnierz", ale fani liczący na "Eternals" od Marvel Studios, czy pasujący do sportowej atmosfery "Kosmiczny mecz: Nowe dziedzictwo" musieli się obejść smakiem.

Jeśli chodzi zaś o wspomniane wcześniej GTA VI, to nie do końca wiemy, skąd pojawiło się tyle tweetów. Wygląda na to, że po prostu fani tak bardzo nie mogą się doczekać gry, że sami z siebie zaczęli o niej pisać, temat zaczął łapać trakcję, a potem ludzie piszący "dlaczego GTA VI trenduje" tylko dorzucali oliwy do ognia.

Z drugiej strony, jak podaje Comicbook.com, występujący podczas Halftime Show The Weeknd ma być podobno zamieszany w soundtrack do nadchodzącej gry. Być może to właśnie jego mini-koncert był punktem zapalnym dla tej sytuacji.

Rockstar Games oczywiście nie odniosło się w żaden sposób do sprawy. Ba, firma na razie nie zdradziła nawet oficjalne, że pracuje nad kolejną odsłoną Grand Theft Auto. Jeśli jednak w końcu dojdzie do zapowiedzi GTA VI, to internet może po prostu eksplodować.