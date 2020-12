"Galerie handlowe wypełnione klientami, kościoły gromadzą wiernych, a artysta oczekuje". Pandemiczna akcja aktorów

Kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa będzie odczuwany przez kolejne lata. Jedną z poszkodowanych gałęzi gospodarki jest szeroko rozumiana kultura i sztuka. Aktorzy z wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol zorganizowali akcję, który ma unaocznić problem w Polsce.

Teatru Muzyczny Capitol - pandemiczny happening aktorów

Od początku pandemii COVID-19 pojawiają się różnego rodzaju zapomogi dla pracowników sektora kultury i sztuki, który ze względu na swój charakter jest bardzo narażony na ogromne straty. Mimo tego, że wiele środków płynie od polskiego rządu, zdaniem artystów, pewne decyzje polityków są niekonsekwentne.

Poza tym nie chodzi jedynie o wymiar materialny, ale również duchowy, o który dbają ośrodki kultury. Przykładem zarzutu w kierunku partii rządzącej jest akcja zorganizowana przez Konrada Imielę - dyrektora Teatru Muzycznego Capitol, który postanowił odpowiedzieć na obecną sytuację, w której znalazły się instytucje kulturalne. Według z rozporządzeniem z 26 listopada 2020 roku kina, teatry, filharmonie, opery, muzea, galerie sztuki i inne tego typu instytucje są zamknięte dla publiczności. Tymczasem galerie handlowe i kościoły funkcjonują na zasadach zbliżonych do sytuacji sprzed pandemii.

Pracownicy Teatru Muzycznego Capitol postanowili więc wyjść naprzeciwko widzom. Codziennie od 1 do 23 grudnia od 19.00 do 20.30- czyli czasie wieczornego spektaklu, będzie odbywał się happening. W witrynie teatru na krześle usiądzie artystka lub artysta, by wyrazić swój sprzeciw wobec panujących zasad.

Imiela skomentował akcję, której jest autorem.

Dziś galerie handlowe wypełnione są klientami, w wielkich przeszklonych witrynach możemy zobaczyć, co mają nam do zaoferowania.

Kościoły gromadzą wiernych, przeżywających Adwent – czas Oczekiwania. W wielkim, przeszklonym oknie teatru bezczynny artysta również oczekuje, ponieważ teatr nie działa.

Widzowie mogą zobaczyć happening, przychodząc pod okno od strony ul. Świdnickiej. Pierwszego grudnia w witrynie zasiadł aktor Cezary Studniak. W kolejnych dniach udział w akcji wezmą Łukasz Wójcik, Helena Sujecka, Agnieszka Oryńska-Lesicka, Justyna Woźniak. Adrian Kąca, Mikołaj Woubishet i Klaudia Waszak.

Oczywiście teatry mogą posłużyć się nowymi technologiami i zorganizować streaming przedstawień, ale nie oszukujmy się. Widzowie doskonale wiedzą, że ważnym elementem spektaklu jest energia panująca podczas bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi i tego niestety internet nie jest w stanie zastąpić.