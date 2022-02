Gary Brooker nie żyje. Lider Procol Harum miał 76 lat

O śmierci Gary'ego Brookera poinformowano na oficjalnej stronie grupy Procol Harum 22 lutego 2022 roku. Muzyk zmarł trzy dni wcześniej. W ostatnich latach 76-letni muzyk Brooker zmagał się z chorobą nowotworową.

W oficjalnym komunikacie możemy przeczytać:

Ze smutkiem informujemy o śmierci Gary'ego Brookera. Głos Gary'ego i jego gra na pianinie były legendarne i on zostawia po sobie spuściznę, która przetrwa pokolenia. Będzie go brakowało wszystkim, którzy go znali.