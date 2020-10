Gaz pieprzowy to jedna z tych substancji, którą każdy powinien mieć w swojej torebce lub plecaku. Używa się go głównie do samoobrony i chociaż może silnie podrażnić, nie jest gazem paraliżującym. Jak działa i jak zneutralizować w razie potrzeby jego skutki?

Gaz pieprzowy. Jak działa? Jak go zneutralizować?

Gaz pieprzowy służy obezwładnieniu napastnika lub osoby, która stwarza zagrożenie. W Polsce jest uwzględniony w ustawie jako broń, jednak nie wymaga się na nią pozwolenia. Bywa używany również w zgromadzeniach publicznych przeciwko protestującym lub manifestującym, których zachowanie policja oceni jako niebezpieczne.

Gaz pieprzowy. Jak działa substancja?

Głównym aktywnym składnikiem omawianej substancji jest kapsaicyna, która wywołuje w kontakcie z błoną śluzową oraz skórą intensywne podrażnienie. W wypadku dostania się gazu pieprzowego do oczu występuje palący ból, łzawienie, świąd, podrażnienie spojówek. Może także doprowadzić do tymczasowej ślepoty. Skóra w kontakcie z substancją cierpnie, odczuwamy palący ból, pojawia się obrzęk oraz rumień. Gaz pieprzowy drażni również drogi oddechowe, a wszystkie skutki mogą wywołać panikę i dezorientację.

Jak zneutralizować gaz pieprzowy?

Działanie gazu pieprzowego ustępuje po około 30-45 minutach od kontaktu z substancją. Jednak, co zrobić, aby zneutralizować jego działanie? Przede wszystkim należy unikać obszaru skóry pokrytego gazem, aby nie przenieść substancji w inne miejsca na ciele.

Kiepskim pomysłem będzie też tarcie oczu i wcieranie substancji jeszcze głębiej w śluzówkę. Lepsze jest intensywne mruganie, które wytworzy dodatkowe zapasy łez, a te oczyszczą oczy. Do zneutralizowania działań gazu pieprzowego służą specjalne chusteczki neutralizujące, jednak są też bardziej dostępne sposoby na podrażnienie.

Skórę i oczy warto przemyć mlekiem lub solą fizjologiczną. Nie zaszkodzi także czysta woda. Ciała pokrytego gazem nie należy smarować kremem, balsamem. Warto również uprać ręcznie ubrania, na których może znajdować się substancja, a dopiero później wrzucić je do pralki.