Gdańsk pod wodą? Naukowcy PAN biją na alarm

Interdyscyplinarny Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN w komunikacie dot. skutków wzrostu poziomu morza m.in. dla Gdańska, Żuław i Półwyspu Helskiego alarmuje, że za 100 lat historyczne centrum Gdańska może znaleźć się pod wodą. Stanie się tak w konsekwencji tego, ze przez następnych 30 lat wzrośnie liczba wezbrań na Bałtyku.

Naukowcy ostrzegają w komunikacie, że Polskę mogą czekać niebawem podtopienia w strefie przybrzeżnej, w tym zalanie centrum Gdańska.

- czytamy w raporcie.

Badacze odnoszą się do Raportu IPCC z 2019 roku na temat oceanu i kriosfery. Stwierdzono w nim, że tempo wzrostu średniego poziomu morza w latach 2006–2015 wynoszące 3,6 mm na rok jest bezprecedensowe w ostatnim stuleciu i około 2,5 razy większe niż w latach 1901–1990. Dodano również że od XIX wieku globalny poziom morza podniósł się o ponad 20 cm.

Badania pokazują, że wzrost poziomu morza przyspiesza od lat 60. XX wieku. Przyczyną jest coraz szybsze topnienie lodowców i lądolodów, a także w mniejszym stopniu rozszerzalność cieplna wód oceanów i zmniejszenie masy wody na powierzchni i w glebie kontynentów oraz w jeziorach. Przyspieszenie to doprowadziło do zwiększenia tempa wzrostu poziomu morza w ciągu ostatniej dekady aż do 4,8 mm rocznie.