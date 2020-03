Gdy ludzi nie ma, zające harcują. Dzikie zwierzęta na opustoszałych ulicach Warszawy

Po dotarciu koronawirusa do Europy w wielu krajach wdrożono środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się COVID-19. Najskuteczniejszym jest dobrowolna kwarantanna. Rząd zamknął do odwołania wiele ośrodków publicznych, w których zazwyczaj gromadzą się ludzie, a pracodawcy wysłali swoich pracowników do pracy w domu. Z tego powodu ulice wielu miast są puste jak w postapoakliptycznym filmie. Tę nietuzinkową sytuację wykorzystały dzikie zwierzęta.

Koronawirus w Warszawie - dzikie zwierzęta na ulicach miast

Okazuje się, że brak ludzi sprzyja wszelkim zwierzakom, które mieszkają nieopodal ludzkich osiedli.

To zjawisko dotyczy również największego miasta w Polsce - Warszawy. Na jednym z warszawskich osiedli zauważono zająca. Na facebookowej grupie Ursynów tu mieszkam zamieszczono zdjęcia przedstawiające beztrosko kicającego zwierzaka, który przemierza ulicę nieopodal jednego z popularnych hipermarketów.

Tego typu zachowanie nie powinno dziwić. Ruch na ulicach zmniejszył się na tyle, że zając poczuł się swobodnie i wyszedł z ukrycia. Należy też pamiętać, że Ursynów to jedna z obrzeżnych dzielnic Warszawy, w okolicy której dzikich zwierząt jest najwięcej. Ludzie poszerzając swoje tereny niejednokrotnie wchodzą na siedliska pierwotnie zajmowane przez zwierzęta. Jak widać, czasami dawni mieszkańcy powracają.

Zwierzęta są spychane na inne tereny, ale wciąż znajdują się w pobliżu, nawet jeśli nie zawsze dają o sobie znać. W miastach żyje bardzo wiele łasic, kun, jeży, lisów, a nawet drapieżnych ptaków. Na przestrzeni lat dostosowały się do ekspansywnych działań człowieka i odnalazły się w nowej rzeczywistości.

Poza tym wiosna jest dla wielu zwierząt bardzo trudnym okresem. To moment, w którym natura budzi się do życia po wielu miesiącach hibernacji. Brakuje jednak pożywienia, ponieważ rośliny dopiero wychodzą z zimowego snu. Prawdopodobnie zając został skuszony szansą na zdobycie łatwego pokarmu w miejscu, gdzie jest go pod dostatkiem. Zazwyczaj trudno się do niego dostać z powodu ruchu ulicznego i pieszego oraz osób wyprowadzających psy na spacer. Przyzwyczajacie się , bo tego typu widoki mogą być w następnych tygodniach czymś zupełnie normalnym.

