Gdzie narodziła się seria o Harrym Potterze? J.K. Rowling obala popularne mity!

Słyszeliście słynne legendy o tym, jakoby J.K. Rowling wpadła na pomysł książki o młody czarodzieju w małej kawiarence w Edynburgu? Lub jak to miała rozpisać pierwszy rozdział na serwetce? Cóż, okazuje się, że nie wszystkie historie krążące wśród fanów "Harry'ego Pottera" mają pokrycie w rzeczywistości. Autorka magicznej serii postanowiła obalić kilka mitów i zdradziła miejsca, w których na prawdę pracowała nad serią.

Gdzie narodziła się seria o Harrym Potterze?

Do najczęściej przytaczanych przez fanów lokacji zaliczają się Szkocja i kawiarnia The Elephant House w Edynburgu, gdzie rzekomo J.K. Rowling miała rozpocząć pracę nad serią, która na zawsze zaczarowała życie milionów ludzi. The Elephant House szczyci się nawet szyldem wołającym "Miejsce narodzin Harry'ego Pottera". Tak się jednak składa, że nie jest to prawda.

"Harry Potter" narodził się w - przygotujcie się na szok - Londynie! Nikt się tego nie spodziewał, prawda? Wspomniana wcześniej kawiarnia ma jednak powody do dumy. Powstała tam bowiem spora część serii. Jak wyznała Rowling:

" Pracowałam nad Potterem już od kilku lat, zanim w ogóle postawiłam nogę w tej kawiarni. Nie jest to zatem miejsce narodzin, ale prawdą jest, że pisałam tam, więc im odpuśćmy. "

Następnie autorka opublikowała zdjęcie przedstawiające jedną z londyńskich ulic, które podpisała:

" To jest prawdziwe miejsce narodzin "Harry'ego Pottera", jeśli definiujecie to jako miejsce, w którym po raz pierwszy położyłam długopis na papierze. Wynajmowałam wtedy pokój w mieszkaniu nad ówczesnym sklepem sportowym. Pierwsze cegły z Hogwartu zostały ułożone w mieszkaniu w Clapham Junction. "

Pisarka potwierdziła również, że jeden z rozdziałów napisała w Nicholson's Cafe w Edynburgu:

" To prawda! Dużo pisałam w Nicolson's. Kiedyś napisałam tam cały rozdział za jednym zamachem, a zmieniłam potem może jedno słowo. To są dni, które się pamięta. Myślę, że Nicolson's jest teraz chińską restauracją. "

Poznaliśmy również miejsce, w którym narodził się Quidditch...

" Ten budynek znajduje się w Manchesterze i był kiedyś hotelem Bourneville (jestem całkiem pewna, że to ten budynek, ale może też ten znajdujący się obok). W każdym razie spędziłam tam jedną noc w 1991 roku, a kiedy wyszłam następnego ranka, wynalazłam Quidditcha. "

... oraz inspirację dla imienia Profesora Snape'a.

" Codziennie mijałam ten znak w drodze do pracy, kiedy mieszkałem w Clapham. Znacznie później - po publikacji - ponownie odwiedziłam to miejsce i nagle zrozumiałam, dlaczego to właśnie Severus przyszedł mi do głowy, gdy wymyślałam imię Snape'a. "

Na profilu J.K. Rowling znajdziecie wiele innych wpisów, w których obala mity łączące jej twórczość z rozmaitymi miejscami.