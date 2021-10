Gdzie oglądać firmy za darmo?

Przepis na idealny wieczór? Dobry film w doborowym towarzystwie. Na szczęście żeby obejrzeć światowej klasy produkcję nie trzeba nawet wychodzić z domu. Rynek usług VOD w Polsce prężnie się rozwija, czego owocem są liczne platformy i witryny internetowe, z których można korzystać zarówno na telewizorach, jak i komputerach czy urządzeniach mobilnych. Co ciekawe, za oglądanie filmów często nic nie kosztuje, a do serwisów nie trzeba się nawet logować. Gdzie szukać polskich i zagranicznych hitów filmowych za darmo? Podpowiadamy.

Oglądanie filmów online za darmo – czy to legalne?

Polscy użytkownicy mają coraz większy wybór jeśli chodzi o serwisy oferujące oglądanie filmów i seriali w formie „wideo na życzenie”. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala włączać najnowsze produkcje o każdej porze dnia i nocy. VOD to optymalna alternatywa dla tradycyjnej telewizji, gdzie widzowie są zdani na ustaloną ramówkę. Co ciekawe, w Polsce działa sporo platform VOD, które umożliwiają oglądanie materiałów całkowicie za darmo, w zamian za oglądanie reklam, i co najważniejsze, korzystanie z tego typu usług jest w pełni legalne.

Filmy za darmo – gdzie oglądać?

Lista stron internetowych z polskimi i zagranicznymi produkcjami bez opłat jest dość długa, dlatego każdy może wybrać coś dla siebie.

Cda.pl

Jedną z najpopularniejszych stron internetowych umożliwiających seans najnowszych premier kinowych czy serialowych jest cda.pl. Multimedialna platforma hostingowa typu user generated content działa nieprzerwanie od 2004 roku i głównie opiera się na treściach udostępnianych przez jej użytkowników. Znajdziemy tam zarówno amatorskie programy lifestylowe, jak i pełnometrażowe filmy za darmo. Jeśli chodzi o kwestie prawne – wszystkie materiały podlegają kontroli administratorów, a te naruszające prawa autorskie są usuwane.

Vod.tvp.pl

Platforma należąca do nadawcy publicznego, w której znajdziemy jej oryginalne produkcje i nie tylko. Serwis z powodzeniem działa od 2010 roku, a jego biblioteka systematycznie się powiększa. Widzowie mogą oglądać swoje ulubione seriale codzienne, klasyki polskiego kina czy hitowe produkcje zagraniczne. Na stronie znajdziemy zarówno wiele bezpłatnych materiałów, do których dostęp nie wymaga nawet rejestracji.

Polsat Go

Serwis działa na bardzo podobnych zasadach jak platforma stworzona przez Telewizję Polską. Polsat Go posiada w swojej kolekcji wiele treści dostępnych całkowicie za darmo. Wśród z nich znajdziemy zarówno oryginalne produkcje Polsatu – seriale, reality show – jak i stare polskie komedie z lat 60., 70. i 80. ubiegłego wieku z całą plejadą gwiazd. Filmy można oglądać bez opłat, jednak wymaga to założenia rejestracji konta, które jest całkowicie darmowe.