George R.R. Martin zapowiedział premierę "Wichrów zimy". Kiedy kontynuacja "Gry o tron" trafi w końcu do sprzedaży?

Miłośnicy fantasy, a przede wszystkim fani sagi "Pieśni lodu i ognia" od niemal 9 lat czekają na kolejną część historii opisującej burzliwe losy Westeros. Niektórzy stracili nadzieję, że "Wichry zimy" kiedykolwiek trafią do sprzedaży. Pisarz George R.R. Martin uspokaja i zapowiada, kiedy możemy spodziewać się premiery kontynuacji "Gry o tron".

"Wichry zimy" - George R.R. Martin potwierdził datę premiery książki

Czy ta książka się kiedykolwiek ukaże? Takie pytanie kołace się w głowach milionów miłośników twórczości Martina na całym świecie. Na kolejne losy bohaterów sagi "Pieśni lodu i ognia" czekają już niemal dekadę. W tym czasie HBO zdążyło zrobić serial i zakończyć go, zanim nastąpił książkowy finał serii.

Co prawda w międzyczasie Martin napisał opasły tom zatytułowany "Ogień i krew" oraz pracował nad spisaniem historii Westeros w "Świecie lodu i ognia", ale to, czego naprawdę chcą jego czytelnicy, to dokończenie opowieści zaczętej w 1998 roku. Premiera "Wichrów zimy" miała się odbyć już kilkukrotnie w poprzednich latach, jednak do tej pory książka się nie ukazała.

Na blogu pisarza pojawiły się jednak nowe informacje dotyczące nadchodzącej powieści. W nowym wpisie wyraził swoje ubolewanie nad anulowaniem z powodu pandemii koronawirusa imprezy CoNZealand i podróży do Wellington w Nowej Zelandii, ale z drugiej strony przyznał, że wyjazd w tym momencie jego pracy wcale nie był wskazany.

" Ale zdecydowanie jest światełko nadziei w tym tunelu. Ostatnia rzecz, jakiej teraz potrzebuję to długa przerwa, która może mnie kosztować cały pęd, którego nabrałem. Zawsze mogę odwiedzić Wellington w przyszłym roku, kiedy mam nadzieję zarówno COVID-19 jak i "Wichry zimy" będą skończone. "

Niby od niechcenia Martin zapowiedział więc, że premiera książki prawdopodobnie odbędzie się w 2021 roku. Oczywiście nie zdradził konkretnej daty ukazania się szóstego tomu "Pieśni lodu i ognia" w księgarniach, ale dał nadzieję swoim wiernym fanom. Wpis jednak nie gwarantuje, że książka rzeczywiście ukaże się za kilkanaście miesięcy na sklepowych półkach. Pisarz składał już kilkukrotnie podobne obietnice, których nie dotrzymał.

Na pocieszenie zdradził jednak szczegóły swojej obecnej pracy. Ostatnio udało mu się napisać rozdziały poświęcone Cersei, Ashy (czyli Yary z serialu), Tyriona, Ser Barristana oraz Areo Hotaha. W przyszłym tygodniu Martin ma w planach "wrócić do Braavos". Zażartował też, że jak na "71-letniego kolesia bez formy" ma się bardzo dobrze i nie zamierza chorować na koronawirusa.

Mimo że serial "Gra o tron" dobiegł końca, Martin wielokrotnie zapowiadał, że książkowe zakończenie będzie różnić się od tego, co widzieliśmy w telewizji. Fani mają nadzieję, że w dwóch ostatnich powieściach nie pojawią się błędy popełnione przez scenarzystów hitu HBO. Na razie jednak pozostaje im wytrwać w cierpliwości.

