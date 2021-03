Zmarł George Segal. Amerykański aktor był nominowany do Oscara. Ostatnimi czasy zasłyną rolą w serialu "Goldbergowie. "Miał 87 lat.

George Segal nie żyje

Informację o śmieci Segala podał między innymi serwis Deadline. Smutną wiadomość potwierdziła żona aktora. Mężczyzna zmarł wskutek komplikacji po nie udanej operacji polegającej na wszczepieniu bypassów. Sonia Segal skomentowała śmierć męża w oficjalnym oświadczeniu.

Nasza rodzina jest zdruzgotana, informacją, mówiącą, że dzisiejszego ranka George Segal zmarł z powodu komplikacji po operacji baypassów.

Fot. foto: George Segal

W ciągu ostatnich ośmiu lat Segal zdobył popularność dzięki roli Alberta Solomo w sitcomie stacji ABC "Goldbergowie". Po raz ostatni zagrał w 16. odcinku 8. sezonu serialu. Nagrał go tuż przed śmiercią. Trafi na antenę stacji 7 kwietnia 2021 roku. Twórcy zapowiadają, że uczczą pamięć po Segalu podczas emisji odcinka.

Zanim aktor wcielił się w Alberta Solomo, zdobył popularność dzięki innemu serialowi komediowemu - "Ja się zastrzelę", za który otrzymał dwie nominacje do Złotych Globów. To jednak niejedyne wyróżnienie w karierze Segala. Był również nominowany do Oscara za rolę Nicka w filmie "Kto się boi Virginii Woolf?". Zagrał w nim u boku Elizabeth Taylor i Richarda Burtona.

George Segal przyszedł na świat 13 lutego 1934 roku w Nowym Jorku. O karierze aktorskiej marzył od dziecka. W 1955 roku ukończył aktorstwo na Columbia University. Był jednak nie tylko uzdolniony aktorsko. Grał również na banjo w wielu jazzowych zespołach. Po odbyciu służby wojskowej zaczął pracę na Broadwayu. Przez lata występował w wielu sztukach, aż w końcu trafił przed kamerę. Na początku lat 60. podpisał umowę z Columbia Pictures i zadebiutował w filmie "The Young Doctors". Wtedy też zaczął pracę w produkcjach telewizyjnych, takich jak "Alfred Hitchcock przedstawia", czy "Naked City".

Wśród filmografii Segala znalazły się również takie tytuły, jak "Statek szaleńców", "The St. Valentine's Day Massacre", "Księżna i Błotny Lis", "Miłość ma dwie twarze", "Król szczurów", "The Terminal Man", "Najdłuższy dzień", "Heavyweight". Otrzymał swoją gwiazdę na Aleji Gwiazd w Los Angeles.