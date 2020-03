"Ghost of Tsushima" doczekało się nowego zwiastuna. Nareszcie znamy datę premiery

"Ghost of Tsushima" to nadchodząca gra od Sucker Punch Productions. Po kilku latach od zapowiedzi, twórcy nareszcie są gotowi, by zdradzić datę premiery nadchodzącej produkcji. Ta na szczęście jest już niedługo - Playstation poinformowało bowiem, że produkcja o samuraju stawiającym czoła Mongołom pojawi się w sprzedaży już 26 czerwca 2020 roku.

Ghost of Tsushima z datą premiery i nowym zwiastunem

Z tej okazji twórcy udostępnili również nowy oficjalny zwiastun "Ghost of Tsushima", który zaznajamia nas ze światem przedstawionym w grze. Głównym bohaterem jest Jin Sakai, który staje się obrońcą wyspy Tsushima po tym, gdy najeżdżają ją Mongołowie. Mężczyzna porzuca wszystkie samurajskie zasady dotyczące honoru i szacunku, według których został wychowany i używa wszelkich metod, by pozbyć się wrogów.

Zobaczcie zwiastun fabularny "Ghost of Tsushima", udostępniony na oficjalnym kanale Playstation:

Tak natomiast brzmi oficjalny opis fabuły nadchodzącego "Ghost of Tsushima":

" Kiedy Tsushima jest na skraju zniszczenia, Jin Sakai musi poświęcić wszystko, by pokonać bezlitosnych Mongołów i chronić to, co zostało z jego domu oraz ludności. Kiedy wyrusza na podróż po wolność Tsushimy, jest zmuszony do odrzucenia samurajskich tradycji i staje się nowym rodzajem wojownika. "

Cóż, z opisu i fragmentów gry oraz zwiastuna wynika, że Jin w trakcie rozwoju rozgrywki będzie stawał się coraz bardziej nindżą, aniżeli samurajem (chociaż umiejętność walki wręcz kataną na pewno zachowa). Połączenie obydwóch wachlarzy umiejętności może sprawić, że produkcja będzie naprawdę interesująca, a gracze będą mieli sporą wolność w wyborze tego, jak chcą sobie radzić z kolejnymi przeciwnikami.

"Ghost of Tsushima" zadebiutuje w sklepach 26 czerwca 2020 roku. Gra będzie dostępna tylko na konsole Playstation 4, chociaż niewykluczone, że za kilka miesięcy pojawi się również w wersji na zapowiedziane PS5.