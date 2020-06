Dzięki najnowszym odkryciom nauki żyjemy w przeświadczeniu, że Ziemia nie ma już przed nami tajemnic. Jednak jak się okazuje nie zawsze mamy świadomość tego, co czai się w morskich głębinach.

Kałamarnica gigantycznych rozmiarów na plaży w RPA

7 czerwca 2020 roku na plaży Golden Mile doszło do nietypowej sytuacji. Spacerująca po plaży Adéle Grosse dostrzegła, że z oceanu została wyrzucona olbrzymia kałamarnica.

Kobieta chciała uratować zwierzę, ale niestety okazało się, że jest martwe. Adéle Grosse udokumentowała swoje znalezisko i niezwłocznie poinformowała o nim odpowiednie służby.

Dzięki wspólnym działaniom urzędników z Departamentu Środowiska, Leśnictwa i Rybołówstwa (DEFF) oraz Jednostki Biologii Morskiej Iziko martwa kałamarnica została zabrana z plaży i trafiła do tymczasowego miejsca w zatoce Saldanha. Stamtąd gigantyczne zwłoki przewieziono do Kapsztadu, gdzie okaz został zmierzony i pobrano z niego próbkę DNA.

W tym momencie nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci stworzenia, ale naukowcy mają nadzieję na dokładne przebadanie gigantycznej kałamarnicy, gdy tylko ograniczenia związane z koronawirusem zostaną zniesione. Nadal bardzo mało wiemy na temat tego gatunku, dlatego kałamarnica posłuży do dalszych badań, które pomogą w poznaniu zwyczajów tych głowonogów.

Ostatecznie niezwykły okaz trafi do Muzeum Południowej Afryki Iziko, gdzie będzie przechowywany i dołączy do tak zwanej "mokrej kolekcji". Aktualnie w muzeum jest już kilkanaście innych kałamarnic olbrzymich. W efekcie jest to największa kolekcja w Afryce i jedna z największych na świecie.

