Gigantyczne tłumy na otwarciu Ikei. Kolejka ciągnęła się przez cały parking [WIDEO]

W związku z pandemią koronawirusa polski rząd wprowadził obostrzenia dotyczące zgromadzeń. Od długich tygodni obserwujemy zmiany w niemal każdej dziedzinie naszego życia. Ograniczenia jednak są powoli znoszone, a władze wprowadzają kolejne etapy odmrażania gospodarki. Dzięki temu od 4 maja w ścisłym reżimie sanitarnym zaczęły działać centra handlowe, hotele i niektóre instytucje kultury.

Otwarcie Ikei w Katowicach. Przybyły gigantyczne tłumy

Drzwi do swoich sklepów postanowiła otworzyć także Ikea, która do tej pory prowadziła sprzedaż wyłącznie internetową z możliwością dostaw mebli do domu. Nikt nie spodziewał się, że zapotrzebowanie na nowe wyposażenie mieszkań będzie tak duże. Nagranie spod sklepu w Katowicach podbija sieć.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi handlu, w sklepach może przebywać określona liczba osób. Zależy ona od powierzchni lokalu. Katowicka Ikea zgodnie z wyliczeniami podczas pandemii jednocześnie przyjmuje 1 300 klientów. Ochrona ma za zadanie pilnować tej liczby i prosić "nadwyżkę" klientów, aby ustawiała się w kolejce. W poniedziałek 4 maja w godzinach porannych okazało się, że chętnych do wejścia do budynku jest całe mnóstwo.

Posłuchaj podcastu

Kolejka przed sklepem ciągnęła się przez długość całego parkingu, który pierwszy raz od tygodni był niemal cały zastawiony samochodami. Jak relacjonuje sytuację Dziennik Zachodni:

" Ogonek zaczynał się w sektorze A6 na górnym parkingu, pozornie bardzo blisko wejścia, ale... kierował się w druga stronę - do wjazdu, przy łuku zawijał wzdłuż barier przy krawędzi parkingu (sektor A8), wiódł do rogu sklepu przy alei Roździeńskiego i ciągnął się wzdłuż ściany budynku do głównego wejścia. To w sumie kilkaset metrów malowniczego węża. "

Ile trzeba było czekać, aby dostać się do ulubionego sklepu z meblami? Według zgromadzonych pod Ikeą mieszkańców Katowic około 20-30 minut.

Film prezentujący ogromną kolejkę trafił do sieci i szybko doczekał się uszczypliwych komentarzy:

" Pewnie nikogo nie będzie - pomyślał każdy. Rozumiem, że wszyscy w ramach pracy zdalnej. Ludziom skończyły się meble. "

Nic dziwnego. COVID-19 to realne zagrożenie, którego nie należy bagatelizować. Luzowanie obostrzeń nie zwalnia nas z zachowania ostrożności. Władze nadal apelują o pozostanie w domach w miarę możliwości i pamiętaniu o środkach ochronnych wymaganych w przestrzeni publicznej.