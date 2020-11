Gillian Anderson zszokowana brakiem edukacji seksualnej w Polsce: "Nie wiedziałam, że są takie kraje"

Gillian Anderson w jednym z ostatnich wywiadów wypowiedziała się na temat... Polski. Nie mamy jednak powodów do dumy. Gwiazda "The Crown" była zaskoczona stanem naszej edukacji.

Gillian Anderson, która w "The Crown 4" z powodzeniem wciela się w Margaret Thatcher, podczas jednego z ostatnich wywiadów wspomniała o Polsce. Aktorka wyznała, że nie miała pojęcia, że w środku Europy istnieją kraje, w których edukacja seksualna jest ignorowana.

Gillian Anderson skomentowała edukację w Polsce

Gillian Anderson, która swoją rozpoznawalność zawdzięcza serialowi "Z Archiwum X", przeżywa obecnie swój wielki powrót, tworząc doskonałe kreacje aktorskie w serialach Netfliksa. To właśnie przy okazji promocji "The Crown", gdzie wykonuje świetną robotę jako Żelazna Dama, aktorka udzieliła wywiadu amerykańskiej stacji NPR, w którym wspomniała o Polsce. Temat był jednak zdecydowanie bliższy jej bohaterce z "Sex Education" - seksuolożce Jean Milburn.

Nie wiedziałam, że istnieją państwa, gdzie ten temat jest zwyczajnie ignorowany. Gillian Anderson

Aktorka przytoczyła rozmowę, którą przeprowadzała z nią i jej serialowym synem Asą Butterfieldem polska dziennikarka. Rozmawiając wówczas o serialu "Sex Education", który w sposób otwarty i bezpruderyjny podchodzi do tematyki seksu, redaktorka z Wirtualnej Polski nadmieniła, jak kwestia ta wygląda w naszym kraju. Jak wspomina aktorka:

Kiedy przed premierą pierwszego sezonu rozmawialiśmy z dziennikarzami, którzy już go widzieli, nie byliśmy pewni, jak jest odbierany. Czy im się podoba, czy nie? Wtedy dziennikarka z Polski powiedziała nam o tym, że w ich kraju nie ma edukacji seksualnej i jak fantastycznie jest widzieć taki serial dla młodych ludzi. To tak, jakbyśmy nagle sami stali się twórcami takiej edukacji, to ogromna odpowiedzialność. Asa i ja spojrzeliśmy na siebie myśląc „to nie może być prawda!”. Kto by pomyślał?! Ja na pewno nie wiedziałam, że istnieją państwa, gdzie ten temat jest zwyczajnie ignorowany. Gillian Anderson

Ciekawe, jak gwiazda "Sex Education" zareagowałaby dziś, słysząc o strajku kobiet i jego powodach.

Seriale Netfliksa z Gillian Anderson

"Sex Education" to serial doceniony przez publiczność na całym świecie, za to, jak swobodnie i naturalnie porusza kwestie seksu i przedstawia istotne tematy, przełamując niepotrzebne tabu. Jego głównym bohaterem jest licealista Otis Milburn (Asa Butterfield), który wspólnie z przyjaciółką Meave (Emma Mackey) zakłada szkolną poradnię seksuologiczną, by podzielić się swoją szeroką wiedzą teoretyczną na temat seksu, jaką posiada dzięki matce seksuolożce (Gillian Anderson). Pierwszy sezon "Sex Education" trafił na Netflix w 2019 roku. Premierę 3. sezonu zapowiedziano na początku 2020 roku.

"The Crown" to opowieść o brytyjskiej monarchii opowiedziana zza murów Pałacu Buckingham. Czwarty sezon serialu z udziałem Gillian Anderson miał swoją premierę 15 listopada 2020.