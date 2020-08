Gitara Jimiego Hendrixa została sprzedana za prawie milion złotych na aukcji

Japońska gitara w kolorze sunburst należała niegdyś do Jimiego Hendrixa. Została wyceniona na 50 tysięcy dolarów, ale cena instrumentu szybko zaczęła iść w górę, kończąc na 216 tysiącach dolarów, czyli prawie milionie złotych. Jak podaje GWS Auctions, Hendrix grał na niej niedługo po odejściu z amerykańskiej armii w 1962 roku, jeszcze zanim stał się sławny.

Gitara Jimiego Hendrixa sprzedana za prawie milion złotych

Jak czytamy w opisie instrumentu na stronie domu aukcyjnego:

" Kiedy Jimi opuścił bazę Fort Campbell, przeprowadził się do Clarksville, w stanie Tennessee, gdzie przez kilka miesięcy grał w Chitlin’ Circuit z artystami pokroju Wilsona Picketta, Slima Harpo, Sama Cooke'a, Ike'a, Tiny Turner i Jackiego Wilsona. Potem przeprowadził się do Harlemu w Nowym Jorku, gdzie został do późnego 1966 roku. "

Kiedy Hendrix przeniósł się do Londynu w 1966 roku, żeby zacząć zespół Experience (i przy okazji stać się globalną ikoną muzyki gitarowej), pozostawił swoją gitarę w mieszkaniu przyjaciela, Mike'a Quashie'ego w Nowym Jorku. Później mężczyzna napisał list, który gwarantował autentyczność instrumentu. Został on dołączony do aukcji.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu damy Brigette Kruse z domu GSW Auctions:

" Ta gitara to część historii Jimiego Hendrixa. Nigdy wcześniej nie mieliśmy w naszej ofercie tak wspaniałego instrumentu, który łączy ze sobą ogromną wartość oraz historyczne znaczenie. "

Zdjęcia sprzedanej gitary możecie zobaczyć klikając tutaj.