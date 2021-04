Głośny dokument "Kto wrobił Britney Spears?" debiutuje w Polsce! Gdzie go zobaczymy?

Głośny dokument o Britney Spears pojawił się w Polsce

Jak to możliwe, że jedna z największych i najważniejszych gwiazd muzyki popularnej końcówki XX wieku, która zarobiła miliony dolarów, dzisiaj ma 40 lat i dwóch nastoletnich synów, od lat znajduje się pod kuratelą swojego ojca, pozbawiona praw do decydowania o samej sobie?

W 2008 roku sąd ubezwłasnowolnił Britney Spears, a na kuratora wyznaczył jej ojca - Jamiego.

Twórcy w materiale przedstawiają historię gwiazdy pop i jej drogę do sławy - od telewizyjnych występów dziewczynki z prowincjonalnego amerykańskiego miasteczka, do piosenkarki wciąż wypełniającej stadiony.

W dokumencie "Kto wrobił Britney Spears?" mocno wybrzmiewa pytanie o prawa jednostki do samostanowienia. O to, dlaczego przez tyle lat obecności Britney w branży nikt nie zainteresował się tak naprawdę stanem zdrowia psychicznego młodej kobiety? W jaki sposób media i showbiznes doprowadziły ją do upadku, załamania nerwowego i jakim cudem od tylu lat Britney znajduje się w tak specyficznej sytuacji prawnej? Sytuacji, w której nie może samodzielnie prowadzić samochodu, wyjść za mąż, widywać dzieci, ani nawet decydować o własnych finansach.

Film przybliża też kulisy powstania ruchu #freebritney zorganizowanego przez jej fanów wspierających ją aktualnie w walce z ojcem o odzyskanie wolności.

Produkcja "Kto wrobił Britney Spears?" będzie można oglądać na canalplus.com już od 4 kwietnia, a 5 kwietnia, o godz. 21:30 premierowo w CANAL+ PREMIUM.