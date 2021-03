Głowa odrzuca ciało i żyje własnym życiem. Naukowcy sfilmowali fascynujące zjawisko [WIDEO]

Nieprawdopodobne wręcz zdolności regeneracji odkryli niedawno japońscy naukowcy u dwóch gatunków ślimaków morskich. Czy niezwykłe wyniki badań można wykorzystać byśmy i my mogli regenerować swoje ciała?

Głowa odrzuca ciało i żyje własnym życiem

Oczywiście wśród zwierząt występują gatunki, u których odrastanie utraconych kończyn jest normalnym procesem życiowym, ułatwiającym rannym osobnikom przetrwanie w środowisku. Należą do nich stawonogi, rozgwiazdy, ślimaki, płazy, czy niektóre małe gady. Jednak dwa gatunki ślimaków morskich Sacoglossa przenoszą regenerację na wyższy poziom.

Opisane w najnowszym wydaniu pisma "Current Biology" badania dwóch japońskich uczonych Uniwersytetu Kobiecego w Nara są wręcz niewiarygodne. Para badaczy obserwowała ślimaki dwóch gatunków żyjących w Pacyfiku – Elysia cf. marginata oraz Elysia atroviridis. Któregoś dnia ze zdumieniem stwierdzili, ze głowa jednego z nich porusza się swobodnie oderwana od ciała. Jak się okazało, wśród osobników pierwszego gatunku większości ciała pozbawiła się aż jedna trzecia. Z drugiego – tylko 4 proc.

Co niesamowite oddzielone, bezgłowe tułowia pozostawiały żywe i reagowały na bodźce przez kilka dni, a czasem nawet kilka miesięcy. Nie odrastała im jednak głowa, więc z czasem umierały.

Te dwa gatunki są zdolne do kleptoplastii

Oddzielone od ciał głowy zaczynały żyć swoim życiem. Potrafiły przetrwać całe tygodnie, w czasie gdy regenerowana była reszta ciała. Głowy należące do starszych ślimaków umarły po dziesięciu dniach. Te należące do młodych osobników kilku godzin po odrzuceniu tułowia zjadać zaczynały jeść podawane im glony. Rana po oderwaniu goiła się po kilku dniach, a trzy tygodnie później ślimakom odrastało całe ciało.

Jak tłumaczy profesor Yoichi Yusa, której laboratorium zajmuje się badaniem cyklu życia ślimaków morskich od jajeczka do śmierci, naukowcy odkryli ten fenomen zupełnie przypadkiem. Badacze są zdania, że oba gatunki posiadają w szyi komórki macierzyste.

Byliśmy mocno zdziwieni, kiedy po autotomii samotna głowa zaczęła się ruszać. Sądziliśmy, że zaraz umrze.

– stwierdziała Sayaka Mitoh, główna autorka publikacji i doktorantka drugiego autora prof. Yoichi Yusy.

Te dwa gatunki są zdolne do kleptoplastii. Pozwala to ślimakom na fotosyntezę, co daje im wystarczającą ilość energii do rozpoczęcia procesu regeneracji.

Polegają na fotosyntezie tuż po autotomii i gdy brakuje pożywienia. Ale skradzione chloroplasty utrzymują się tylko przez kilka dni, więc prawdopodobnie muszą jeść, aby zakończyć regenerację. Ślimaki morskie Sacoglossan są dobrze znane ze swojej zdolności do kleptoplastii, a teraz dowiedzieliśmy się, że mają jeszcze jedną wielką zdolność. Jesteśmy bardzo zainteresowani tymi małymi zwierzętami.

- dodała badaczka.

Nie do końca wiadomo, w jakim celu odbywa się proces pozbywania się prawie całego ciała u tych zwierząt. Być może mięczaki chcą w ten sposób pozbyć się pasożytów, ale są to tylko przepuszczenia.

Źródło: Current Biology

