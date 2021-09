God of War Ragnarok zakończy nordyckie przygody Kratosa. Która mitologia będzie następna?

Już w 2022 roku zadebiutuje gra God of War Ragnarok. Ta zaprezentuje nam kolejne przygody Kratosa i Atreusa w Midgardzie i innych nordyckich krainach. Wygląda też na to, że będzie to koniec eksploracji tej mitologii w serii.

God of War nie będzie się już rozgrywał w krainach z mitologii nordyckiej

Chociaż God of War zaczął eksplorować świat mitologii nordyckiej dopiero w "reboocie" serii z 2018 roku, to przygody Kratosa i Atreusa w krainach znanych zamieszkiwanych przez Odyna i spółkę dobiegną końca już w nadchodzącej części serii. Twórcy postanowili bowiem, że nie chcą rozciągać serii na kolejną trylogię, a Ragnarok zakończy nam obecny rozdział przygód tytułowego Boga Wojny.

Reżyser God of War Ragnarok, Eric Williams zdradził niedawno, że taka jest naturalna kolej rzeczy. Mitologiczny Ragnarok jest swego rodzaju odpowiednikiem Apokalipsy, zmierzchem bogów. Williams w rozmowie z Gamespot zdradził, że używając tej nazwy w tytule musieli wręcz sprawić, że gra będzie "finałowa":

Moim zdaniem nie możesz nazwać gry God of War Ragnarok i nie przedstawić Ragnaroku w swojej produkcji. Wiemy, że to się stanie i już teraz wiemy, że w ten sposób zakończymy nordycką część tej serii.

Nadal - ten obrót zdarzeń jest i tak trochę zaskakujący. Rozumiemy, że ma to ogromny sens, biorąc pod uwagę tytuł produkcji, ale można było odnieść wrażenie, że przygody Atreusa i Kratosa zaczęły się na dobre dopiero pod koniec gry z 2018 roku. To wówczas mogliśmy poczuć, że panowie wzajemnie się szanują i są rodziną.

Do tego scena po napisach końcowych sugerowała nam, że poprzednie kilkanaście/kilkadziesiąt godzin były zaledwie wstępem do większego świata mitologii nordyckiej. To właśnie dlatego tak trudno sobie wyobrazić, że twórcy chcą zakończyć przygody już w kolejnej odsłonie serii.

Pewne jest natomiast to, że Santa Monica Studio pewnie będzie chciało korzystać z franczyzy w przyszłości - w końcu God of War z 2018 roku był jednym z najlepiej sprzedających się tytułów na PlayStation 4 i trudno sobie wyobrazić, by Ragnarok nie podzielił takiego losu.

Oczywiście na razie Santa Monica Studio trzyma język za zębami w sprawie przyszłości serii. My możemy się jedynie domyślać, że w kolejnych odsłonach serii twórcy mogą się skupić na innych mitologiach. W końcu już w grze z 2018 roku kusili nas prospektem eksploracji losów egipskich bóstw, czy mitologii celtyckiej.

Na razie wiemy jedynie, że God of War Ragnarok ma zadebiutować w 2022 roku i pojawi się na konsole PlayStation 4 oraz PlayStation 5.