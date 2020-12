Kolęda Gonciarza "Nie mówmy o strajku kobiet", czyli święta 2020 w polskich domach [WIDEO]

Wesołe dźwięki "We Wish You A Merry Christmas", klimatyczny obrazek i elegancji pan wokalista otwierają nowe wideo Gonciarza do jego świątecznej piosenki. Nie usłyszymy tu jednak słów o stajence i pierwszej gwiazdce, lecz komentarz do aktualnej polskiej rzeczywistości oraz prawdziwe proroctwo dotyczące nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i tego, jak będą wyglądały w większości polskich domów.

"Nie mówmy o strajku kobiet" - kolęda Gonciarza na święta 2020

Opis kolędy Gonciarza na YouTube zapowiada niezwykłą ucztę zmysłów z niezwykłą gamą legendarnych gości - wigilijną klasykę w nowoczesnym wydaniu z udziałem Reni Jusis, legendarnej polskiej wokalistki. Nie spodziewajcie się jednak uroczej pastorałki. W utworze nagranym przez Krzysztofa Gonciarza i Pawbeats Orchestra pojawiają się tematy Jana Pawła II, LGBT, aborcji oraz symbolu strajku kobiet, który część polskich polityków nazywa symbolem SS.

Oglądaj

W teledysku wystąpiła Olga Kleczkowska, finalistka 8. edycji "Top Model". Za reżyserię tej prostej, acz prawdziwej historii odpowiada Tomek Wilczyński. Gonciarz zapowiada, że to nie ostatnia niespodzianka, jaką przygotował dla polskich melomanów na święta 2020.

Krzysztof Gonciarz i jego "Najpiękniejsze polskie kolędy vol. 1"

Kolęda "Nie mówmy o strajku kobiet" pochodzi z płyty "Najpiękniejsze polskie kolędy Vol. I" Krzysztofa Gonciarza & Pawbeats Orchestra, którą można zakupić online za cenę 44,99 zł (plus koszty wysyłki). Sprzedaż płyty jest formą zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jak czytamy na stronie poświęconej albumowi "Pamiątkowe, fizyczne wydanie wzbogacone zostanie o materiały, które nie zostaną opublikowane w Internecie". Wysyłka już w styczniu 2021.