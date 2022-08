Gonił z maczetą jadącego na hulajnodze. 16-letni kolega zaatakował wiatrówką Straż Miejską

Z piątku 19 sierpnia 2022 na sobotę, około 2 w nocy, przerażeni przechodnie wezwali strażników miejskich na Bulwary Wiślane w Krakowie. Jak twierdzili, byli świadkami pogoni napastnika z maczetą za osobą jadącą na hulajnodze.

Na Bulwarach Wiślanych w Krakowie doszło do niecodziennej sytuacji. 19-letni napastnik ruszył w pogoń z maczetą za mężczyzną, który jechał na hulajnodze. Będący świadkami zdarzenia przechodnie zwrócili się o pomoc do strażników patrolujących ten rejon.

Gdy strażnicy udali się we wskazanym kierunku zobaczyli mężczyznę, który z maczetą w ręku biegnie za osobą jadącą na hulajnodze. Krzyknęli, by odrzucił narzędzie i pozostał na miejscu. Mężczyzna wyrzucił maczetę na alejkę i zaczął uciekać w stronę hotelu Sheraton. Strażnicy po krótkim pościgu ujęli go i zakuli w kajdanki