Górnicy wyjechali nad morze i stworzyli ognisko koronawirusa. Planują kolejne wycieczki

23 górników i członków ich rodzin z bałtyckiej plaży wróciło zarażonych koronawirusem. Okazało się, że w autokarze wiozącym ich na wypoczynek były osoby chore na COVID-19. W pojeździe było łącznie 60 osób, te u których SARS-CoV-2 nie wykryto, trafiły na kwarantannę.

Wyjazd został zorganizowany przez organizację związkową z Ruchu Halemba. Autobus po przywiezieniu chorych do Rudy Śląskiej wyjechał natychmiast z następną turą.

Górnicy z pierwszego turnusu wyjechali z miasta zanim zostało ono obwołane czerwoną strefą. Gdy wrócili, w miejscowości obowiązywały już dodatkowe obostrzenia.

W wyjeździe wzięło udział ponad 80 osób, z których 60 wyruszyło z kopalni Halemba autokarem, a pozostałe 20 zdecydowało się dotrzeć własnymi samochodami. Wszyscy zostali skierowani na kwarantannę.

Na wyniku testów czekają uczestnicy drugiego turnusu. Nowi wycieczkowicze na wszelki wypadek wrócili do pracy, żeby nie zarażać na terenie kopalni.

Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej, poinformował że górnicy planują kolejne wyjazdy.

To, co nas, władze miasta, martwi, to napływające informacje, że podobnych wycieczek czy też wyjazdów wakacyjnych organizacje związkowe działające w kopalni mają przygotowanych więcej. "