Gotują szerszenia żywcem. Poznajcie niezwykłą pszczelą taktykę obronną [WIDEO]

Jednymi z największych naturalnych wrogów pszczoły są szerszenie. Wysyłają zwiadowcę, który ma za zadanie zlokalizować gniazdo, po czym atakują siedliska całą gromadą, niszcząc je i zjadając larwy.

Niezwykła taktyka obronna pszczół: gotowanie szerszenia żywcem.

Okazuje się, że najbardziej pożyteczny gatunek na świecie, jest w stanie skutecznie odeprzeć ataki drapieżników. Zaatakowane przez szerszenie pszczoły bronią się, wykorzystując dwa rodzaje broni – ciepło i dwutlenek węgla.

Jeden z podgatunków pszczół występujących w Japonii osacza i zwalcza groźne dla siebie drapieżniki, formując śmiercionośną kulę. Pszczoły osaczają swojego przeciwnika i podnoszą temperaturę wewnątrz zbitej struktury do 45 st. C. Dzięki temu, że same potrafią przetrwać temperaturę do 47 st. C, mogą ugotować przeciwnika na miejscu, nie robiąc sobie przy tym krzywdy.

Pszczoły bronią się, otaczając szerszenia, który przybywa do kolonii. Napastnik znajdujący się w środku ginie po 10 minutach na skutek przegrzania (temperatura wewnątrz takiej kuli wzrasta do ok. 50°C). W 2009 roku odkryto, że związek z tym procesem ma również dwutlenek węgla, wytwarzany przez pszczoły.

Obecnie wiadomo, że samo produkowane w kuli wnętrzu ciepło nie gwarantuje zabicia szerszeni. Badania wykazują, że śmiertelna skuteczność pszczół jest również efektem emisji dwutlenku węgla. Dzielne wojowniczki gotują i duszą swojego przeciwnika.

Źródło: CNN, PAP – Nauka w Polsce

