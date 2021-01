Gra RPG w świecie "Harry'ego Pottera" nie ukaże się w 2021 roku. Kiedy zagramy w Hogwarts Legacy?

Czekacie na grę w świecie "Harry'ego Pottera", w której będziecie mogli swobodnie przemieszczać się po Hogwarcie i poczuć się jak uczeń szkoły Magii i Czarodziejstwa? No to jeszcze poczekacie. Hogwarts Legacy mimo wcześniejszych zapowiedzi nie trafi do sklepów w 2021 roku.

Hogwarts Legacy - kiedy premiera gry RPG w świecie Harry'ego Pottera?

Mimo że seria "Harry Potter" to niezwykle dobrze prosperująca marka książek i filmów, do tej pory nie pojawiła się żadna gra osadzona w świecie stworzonym przez J.K. Rowling, która spełniałaby wymagania fanów młodego czarodzieja. Wszystko miało się zmienić z nadejściem Hogwarts Legacy - gry RPG z otwartym światem, w którym możemy zadecydować, którą drogą chcemy podążać.

Niestety na oficjalnym Twitterze Hogwarts Legacy pojawiła się smucąca oczekujących graczy informacja. Premiera tytułu poważnie się opóźni. Początkowo gra miała trafić do sprzedaży w roku 2021. Okazuje się, że twórcom nie uda się sprostać narzuconemu wcześniej terminowi.

Chcielibyśmy podziękować fanom z całego świata za niesamowitą reakcję na ogłoszenie gry Hogwart Legacy tworzonej przez Portkey Games. Tworzenie możliwie najlepszych wrażeń dla wszystkich miłośników Czarodziejskiego Świata i gier jest dla nas najważniejsze, więc dajemy grze tyle czasu, ile potrzebuje. Hogwarts Legacy zostanie wydane w roku 2022.

Oznacza to, że na wcielenie się w czarodzieja przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Dokłada data premiery nie jest znana, więc lepiej uzbroić się w cierpliwość. Wiadomo tylko, że ukaże się w roku 2022.

Hogwarts Legacy - o czym jest gra w uniwersum "Harry'ego Pottera"?

Chociaż do tej pory wydano wiele growych tytułów z Harrym Potterem w tytule, do tej pory żaden z nich nie wybijał się ponad przeciętną. Fani od dawna marzyli o grze, w której mogą wyjść poza ustalone przez twórców ścieżki i odkrywać magiczny świat podobnie, jak robił to tytułowy czarodziej. Warner Bros. pracuje nad tego typu produkcją od jakiegoś czasu i więc dodatkowe kilka miesięcy oczekiwań nie powinno być takie straszne w obliczu poprzednich kilkunastu lat.

Akcja Hogwarts Legacy rozgrywać się będzie w XIX wieku, a gracz wcieli się w ucznia Hogwartu. Otwarty świat będzie pozwalał na ingerencję w najdrobniejsze szczegóły życia tytułowej szkoły. Decyzje należy jednak podejmować z rozwagą, bo każdy wybór będzie prowadził do konsekwencji w przyszłości.

Hogwarts Legacy to wciągająca gra akcji RPG z otwartym światem, której akcja toczy się w świecie, debiutującym w książkach o Harrym Potterze. Teraz możesz przejąć kontrolę nad wydarzeniami i znaleźć się w centrum własnej przygody osadzonej w czarodziejskim świecie. Wyrusz w podróż przez dobrze znane i zupełnie nowe lokalizacje, eksplorując i odkrywając fantastyczne zwierzęta, dostosowując swoją postać i wytwarzając mikstury, opanowując rzucanie zaklęć, ulepszając talenty i zostając takim czarodziejem, jakim chcesz być.

Poznaj Hogwart w XIX wieku. Twoja postać jest uczniem, posiadającym klucz do starożytnej tajemnicy, która grozi zniszczeniem czarodziejskiego świata. Dostaniesz spóźniony list zapraszający cię do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie i wkrótce odkryjesz, że nie jesteś zwykłym uczniem: posiadasz niezwykłą zdolność postrzegania i opanowywania starożytnej magii. Tylko ty możesz zdecydować, czy ochronisz ten sekret dla dobra wszystkich, czy też ulegniesz pokusie bardziej złowrogiej magii.

Odkryj atmosferę życia w Hogwarcie, zdobywając sojuszników, walcząc z mrocznymi czarodziejami i ostatecznie decydując o losach czarodziejskiego świata. Twoje dziedzictwo jest tym, co z nim zrobisz.

Twórcami gry są Avalanche Software, Warner Bros. Interactive Entertainment i Portkey Games. Gra Hogwarts Legacy będzie dostępna na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i komputery PC.