Jeszcze w 2022 roku miała zadebiutować produkcja Suicide Squad: Kill The Justice League, w której gracze będą mogli zasiąść za sterami grupy popularnych złoczyńców ze świata DC Comics. Niestety, szef studia Rocksteady (twórców m.in. świetnej trylogii Batman: Arkham) Sefton Hill poinformował za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że producenci musieli opóźnić premierę nowej gry.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu:

Podjęliśmy ciężką decyzję, by opóźnić Suicide Squad: Kill The Justice League do wiosny 2023 roku. Wiem, że to frustrujące, ale chcemy zrobić świetną grę. Nie możemy się doczekać, aż wpuścimy was do Metropolis, byście mogli szerzyć zamieszanie. Dziękujemy za cierpliwość.