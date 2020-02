Groot ocalił życie turystom, którzy zgubili się w lesie. Szukano ich od tygodnia

Wydawać by się mogło, że superbohaterowie nie istnieją w prawdziwym życiu. Okazuje się jednak, że to nieprawda. Groot uratował dwójkę zaginionych turystów, którzy udali się na wycieczkę w góry. Kobieta i mężczyzna zostali ocaleni po tygodniu poszukiwań.

Groot ocalił zaginionych turystów

Nie chodzi jednak o drzewnego członka Strażników Galaktyki, tylko o psa ratowniczego, który wabi się na jego część. Jak podaje The Mercury News, bohaterski zwierzak ocalił dwójkę starszych ludzi, którzy zniknęli bez śladu 14 lutego 2020 roku po tym, jak wyszli na pieszą wędrówkę po łonie natury. 77-letnia Carol Kiparsky i 72-letni Ian Irwin byli poszukiwani przez okoliczne służby przez tydzień. Para wybrała się na romantyczną, walentynkową wędrówkę po kalifornijskim przylądku Point Reyes. Turyści nie wzięli ze sobą dokumentów i telefonów komórkowych, ponieważ planowali wycieczkę, która będzie trwała około 15 minut. Niestety przeciągnęła się do ośmiu dni. Na szczęście pojawił się Groot, który pomógł odnaleźć zaginionych turystów.

Bohaterski piesek jako pierwszy trafił na trop poszukiwanych. Usłyszał krzyki Kiparsky i Irwinsa. Groot ruszył w ich kierunku, lokalizując turystów. Listowie wokół miejsca, w którym się znaleźli, było jednak tak gęste, że zwierzak musiał prowadzić ratowników do celu. Para została znaleziona pól mili od Pierce Point Road pomiędzy Shell Beach i Pebble Beach. Kiparsky i Irwins wpadli do rowu melioracyjnego. Przeżyli tylko dzięki wodzie zgromadzonej w kałuży. Natychmiast przetransportowano ich do miejscowego szpitala.

