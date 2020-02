„Grosza daj wiedźminowi” dostało wreszcie oficjalny teledysk. Nikt go nie ogląda

W szczytowym okresie popularności utworu „Grosza daj wiedźminowi” nie było dnia, żeby nie pojawiały się nowe covery i interpretacje utworu.

Na hip-hopowo, na metalowo, na poważnie, na wesoło, ba: pojawiła się nawet wersja śpiewana po śląsku.

Ogromna popularność „Toss a Coin to You Witcher” zaskoczyła twórców, którzy nie byli na niego przygotowani. Gdy już wreszcie ścieżka dźwiękowa z „Wiedźmina” trafiła do sprzedaży, z miejsca stała się bestsellerem wygrywającym z wydawnictwami uznanych gwiazd i wskazując do TOP10 w praktycznie każdym kraju.

Szał na „Grosza daj wiedźminowi” został przegapiony przez wydawnictwo Sony Soundtracks, które dopiero w pierwszej połowie lutego 2020, prawie dwa miesiące od premiery serialu i milionach odtworzeni utworu na różnych kanałach w serwisie YouTube, zademonstrowało oficjalny teledysk do piosenki. W siec pozostał niezauważony.

Oficjalny teledysk do „Grosza daj wiedźminowi” zademonstrowany. Nikt go nie ogląda

Nagrania „Toss a Coin to Your Witcher” udostępniane przez fanów błyskawicznie zyskiwały sobie miliony wyświetleń. Oficjalny teledysk, będący dopracowaną wizualnie prezentacją tekstu utworu, w dwa dni po premierze może pochwalić się 15 000 odtworzeń.

Trwają już wytężone prace nad drugim sezonem „Wiedźmina”, w którym duże znaczenie dla fabuły będzie miało spotkanie potwora znanego z gry Wiedźmin 3.

Ścieżka dźwiękowa z 2. sezonu serialu pojawi się w sprzedaży zapewne w tym samym czasie, co nowe odcinki. Czy muzykom uda się powtórzyć sukces „Toss a Coin to Your Witcher”, przekonamy się najprawdopodobniej w 2021 roku.

