Groźba ataku terrorystycznego przerwała seans "Swingersów" w kinie Helios. Widzów ewakuowano

W piątek 28 lutego 2020 roku doszło do incydentu w kinie Helios w Bielsku-Białej. 100 klientów placówki zostało ewakuowanych z powodu groźby ataku terrorystycznego. Rzecznik bielskiej komendy policji skomentował sprawę.

"Swingersi" - groźba ataku terrorystycznego przerwała seans w kinie Helios

Do bielskiego oddziału kina Helios, mieszczącego się w Galerii Sfera, dostarczono w czwartek wiadomość mailową. Zgodnie z jej treścią w piątek o godzinie 11:00, podczas seansu filmu "Swingersi", dojść miało do ataku terrorystycznego użyciem broni palnej i substancji chemicznych. Nadawca podpisał się pseudonimem Swingers, grożąc rozlewem krwi. E-mail miał zostać wysłany do wszystkich kin Helios na terenie Polski. Wiadomość odczytana została w piątek rano, a następnie zarządzono ewakuację.

Jak oświadczył asp.szt. Roman Szybiak - rzecznik bielskiej komendy policji:

" Na terenie działania naszej komendy jest jedno kino tej firmy, policjanci podjęli się sprawdzenia tego zgłoszenia. Około 100 osób zostało ewakuowanych z terenu kina i patio. Teren jest sprawdzany przez policyjnych pirotechników. Jeśli nie zostaną ujawnione żadne podejrzane przedmioty, czynności zostaną zakończone. "

Straż pożarna podjęła działania polegające na zabezpieczeniu przeciwpożarowym. Następnie sprawę przejęła policja. Galeria handlowa, w której mieści się kino, jest otwarta.

Zobacz też: Rosyjski Batmobil skonfiskowany przez policję. Właściciel usłyszał zarzuty [WIDEO]