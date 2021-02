Groźny wulkan na Wyspach Kanaryjskich budzi się do życia. Co grozi Europie i Ameryce?

Naukowcy przyglądają się bacznie zjawiskom w rejonie wulkanu Cumbre Vieja na Wyspach Kanaryjskich. Czy groźny wulkan budzi się do życia i zagrozi Europie i Ameryce?

W ostatnim czasie wiele niebezpiecznych wulkanów zaczyna budzić się do życia. Naukowcy nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Informacje z różnych zakątków świata są jednak bardzo niepokojące.

Wulkan Cumbre Vieja budzi się do życia?

W 2020 roku doszło do erupcji wulkanów między innymi we Włoszech, w Indonezji oraz Japonii, a silne trzęsienia ziemi nawiedziły Alaskę, Rosję, Chile oraz Argentynę. Jedno z najbardziej niepokojących wydarzeń miało miejsce w Indonezji, gdzie w kwietniu 2020 nastąpiła niespodziewana eksplozja sześciu wulkanów na raz.

Również w rejonie wulkanu Cumbre Vieja na Wyspach Kanaryjskich zarejestrowano roje trzęsień ziemi. Pierwsza duża seria miała miejsce w październiku 2017 roku. Po nim nastąpiło kolejne zdarzenie sejsmiczne w lutym 2018 roku i aż pięć pod koniec grudnia 2020 roku. Wtedy to doszło także do ponad 600 wstrząsów na wyspie.

Kształtem wulkan przypomina grzbiet, wzdłuż którego znajduje się wiele kraterów. Podczas erupcji w 1949 roku, które także spowodowała seria wstrząsów sejsmicznych, zachodnia część wulkanu osunęła się o 4 metry w stronę Atlantyku. Wzdłuż całej długości grzbietu powstał ponad 2-kilometrowy uskok. Ma to o tyle istotne znaczenie, że wśród naukowców panuje przekonanie, iż ewentualny obryw skalny zboczy wulkanu, może doprowadzić do gigantycznego tsunami.

Taki kataklizm mógłby spowodować podtopienia Europy i znacznych terenów wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej i Południowej.

Co grozi Europie i Ameryce?

Cumbre Vieja znajduje się na wyspie La Palma. Łańcuch górski Cumbre Vieja usytuowany jest w kierunku północ-południe oraz pokrywa 2/3 południowej strony wyspy. Na grzbiecie i zboczach Cumbre Vieja zlokalizowanych jest kilka kraterów wulkanicznych. Serie wstrząsów, nazywane także rojami, notowane są na Wyspach Kanaryjskich od 2017 roku i stale zwiększają swoją częstotliwość.

Jeśli Cumbre Vieja eksploduje a część jego masywu się oderwie, to po uderzeniu w Ocean Atlantycki, wywoła przerażającą w skutkach falę pływową. Z wyliczeń i symulacji wynika, że gigantyczne tsunami może przemierzyć tysiące kilometrów i zmyć przybrzeżne regiony Wielkiej Brytanii oraz część wybrzeża Ameryki.

Już w 2011 roku na łamach pisma "Geophysical Research Letters" opublikowano ostrzeżenie, którego autorami byli Steven N. Ward i Simon Day (Institute of Geophysics and Planetary Physics, University of California, Santa Cruz, oraz Research Center, University College London). Badania w kolejnych latach wykazały, że ich obawy są jak najbardziej uzasadnione a wulkan może być sprawcą globalnego kataklizmu.

