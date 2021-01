Grupa fanów Fallouta 76 została usunięta z Facebooka przez... skojarzenie z prawdziwą milicją

Grupa fanów F76 zablokowana przez Facebooka

W ostatnim październiku grupka fanów Fallouta 76 o nazwie "Free States Militia" została zbanowana przez Facebooka, ponieważ została uznana za prawdziwe ugrupowanie paramilitarne. Wygląda na to, że ten błąd został popełniony ponownie, ponieważ na Twitterze grupy pojawiła się niedawno informacja, że znów zostali zbanowani.

Tym razem w grupie nie można dodawać postów aż do 7 lutego 2021 roku. Ban został przyznany grupie 8 stycznia i wygląda na to, że w ciągu tygodnia Facebook nie zareagował na prośby i wiadomości ze strony administratorów Free States Militia.

Jak pisze na Twitterze sama grupa:

Hej, Facebook Gaming! Dzięki za zablokowanie mnie za UDOSTĘPNIENIE KADRU Z GRY WIDEO. Rozumiem, że nie chcecie, byśmy sprzedawali broń. Ale wasze boty nie potrafią zrozumieć różnicy między fikcyjnymi laserami, a prawdziwymi karabinami. Proszę, poprawcie się, bo to już się robi nudne.

Zawieszenie zostało przyznane wszystkim administratorom grupy Free State Militia. Wygląda na to, że albo zawiodły algorytmy Facebooka, albo jeden z pracowników platformy postanowił nieco zbyt szybko ocenić "szkodliwość" działalności grupki fanów Fallouta 76.

Jak widzicie powyżej, grupa próbowała nawiązać kontakt z Facebook Gaming, ale na razie to nie pomogło. Jak podaje FSM, poprzednim razem ich ban został zniesiony dość szybko. Teraz minął już prawie tydzień, a administratorzy nie dostali żadnej odpowiedzi ze strony Facebooka.

Może zachęci to uczestników grupy do tego, by grać w lepszą produkcję, niż Fallout 76. Jeżeli chcecie spróbować swoich sił na pustkowiach, to gra jest dostępna na pecetach, PlayStation 4 oraz Xbox One.