Gry komputerowe trafią w Polsce na listę lektur. Pierwsza już w roku szkolnym 2020/2021

Mało co udało się w Polsce tak, jak gry. Widać to po liczbie studiów zajmujących się ich produkcją (jest ich ponad 500), ocenami zbieranymi przez polskie tytuły za granicą oraz wyceną giełdową największych z nich.

Królem jest oczywiście CD Projekt RED, który jest warty więcej niż Orlen, PZU czy PKO BP, a perspektywy zysków z nadchodzącego Cyberpunka 2077 sprawiają, że spółka może jeszcze znacznie powiększyć kapitalizację. Także mniejsi producenci stają się powoli gigantami; PlayWay, znany z symulatorów praktycznie wszystkiego, warty jest ponad 2 mld złotych, 11 bit studios zaś przekroczyło wycenę barierę miliarda.

To właśnie podczas wizyty u tego ostatniego producenta premier Morawiecki zamierza oficjalnie ogłosić umieszczenie gry na liście lektur szkolnych. Na razie nieobowiązkowych.

Polska gra na liście lektur szkolnych. Darmowy dostęp dla uczniów

1 bit studios specjalizują się w tworzeniu gier o głębszym znaczeniu, pokazując, że są one taką samą dziedziną sztuki jak chociażby filmy. Pisaliśmy o tym przyglądając się Frostpunkowi, ostatniej grze studia.

Producent zyskał światową sławę dzięki grze This War of Mine, w której zawierucha wojenna pokazana jest z perspektywy cywila. Prowadzony przez gracza bohater musi zmagać się z brutalnością świata pozbawionego zasad, w którym śmierć może przyjść z każdej strony: od walczących żołnierzy, a także sąsiada, gotowego zrobić wszystko żeby zdobyć żywność i przeżyć do następnego dnia.

To właśnie This War of Mine ma trafić na listę nieobowiązkowych lektur szkolnych i pokazać młodzieży wychowanej na grach polegających na strzelaniu do wszystkiego, co się rusza, jak naprawdę wygląda dramat wojny.

This War of Mine ma być zalecana od roku szkolnego 2020/2021 dla młodzieży, która ukończyła 18. rok życia. Tytuł ma zostać udostępniony wszystkim szkołom średnim w Polsce, tak by uczniowie mogli grać bez limitów i ponoszenia kosztów.

Gra 11 bit studios ma zainicjować program pilotażowy. W ramach którego do kanonu lektur miałyby być wprowadzane kolejne gry wraz z zapewnieniem szkołom odpowiedniej infrastruktury technicznej.

