Gwiazda Harry'ego Pottera była ofiarą znęcania się z powodu wagi: "nie byłam dla nich człowiekiem"

Cave zagrała łącznie w trzech różnych filmach z serii - "Księciu Półkrwi" oraz obydwóch częściach "Insygniów Śmierci". Wcielała się w postać Lavender Brown, która tragicznie zmarła w trakcie Bitwy o Hogwart z finału cyklu książek o nastoletnim czarodzieju.

Obecnie Jessie Cave jest pisarką, ilustratorką oraz komikiem. Z okazji premiery jej nowego dzieła o tytule "Sunset", była aktorka udzieliła wywiadu portalowi The Independent, w którym stwierdziła, że niezbyt przyjemnie się jej pracowało nad filmami.

Wyjaśniła, że nieco przytyła w przerwie między zdjęciami do "Księcia Półkrwi" a "Insygniami Śmierci", co spowodowało zmianę tego, jak traktowali ją ludzie pracujący przy filmie.

To doświadczenie było dla niej "bardzo niekomfortowe" i przerażające":

To nie były czasy, kiedy aktorki mogły mieć każdy rozmiar ciała... Przybierałaś nieco wagi i nie jesteś sławna, to puf - nie masz pracy. Musisz sobie radzić sama. Czułam się niewidoczna. Także przez to mam pewne problemy z wagą i pracą, co jest kompletnie po*ebane, ale tak już jest.