Gwiazda "Harry'ego Pottera" chciała, żeby Boris Johnson umarł na koronawirusa. Teraz się tłumaczy

W kwietniu 2020 roku premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson trafił na intensywną terapię z powodu COVID-19. U polityka wykryto bowiem koronawirusa. Wiele osób zastanawiało się, czy Johnson wyjdzie z tego cało. Okazuje się, że nie wszyscy życzyli mu dobrze.

Gwiazda "Harry'ego Pottera" chciała śmierci premiera Wielkiej Brytanii

Kiedy wykryto koronawirusa u Johnsona, sprawa wyglądała naprawdę poważnie. W ciągu kolejnych tygodni terapii lekarze wyleczyli premiera Wielkiej Brytanii.

Aktorka Miriam Margolyes, wcielająca się w profesor Pomonę Sprout w serii filmów o Harrym Potterze miała ostatnio wywiad z Adamem Hillsem w programie telewizyjnym "The Last Leg Locked Down Under". Jednym z poruszonych tematów były oczywiście koronawirus, podejście rządu do obecnego kryzysu w kraju i choroba Borisa Johnsona. Artystka wyznała, że liczyła, iż premier nie wróci do zdrowia.

" [Sytuacja jest] przerażająca, oczywiście przerażająca. To hańba i skandal. To skandal publiczny. Trudno mi było nie chcieć śmierci Borisa Johnsona. (...) Chciałam, żeby umarł. Pomyślałem wtedy, że złe, co myślę i nie chcę być osobą, która życzy innym śmierci. Więc natychmiast chciałam, żeby mu się poprawiło, co się udało, bo się wyleczył. "

Dość radykalna reakcja aktorki wynikała z lekceważącego stosunku polityków Wielkiej Brytanii do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Gdyby zareagowali odpowiednio szybko, można było uniknąć wielu zarażeń i śmierci wywołanych COVID-19. Do tej pory w Wielkiej Brytanii odnotowano ponad 200 tysięcy przypadków zachorowań i 30 tysięcy zgonów z powodu koronawirusa. Kiedy jednak dowiedziała się, że stan Borisa Johnsona jest niezwykle poważny Margolyes zreflektowała się.

Teraz sytuacja w kraju poprawiła się na tyle, że Johnson zapowiedział zniesienie wielu obostrzeń. Odmrażanie brytyjskiej gospodarki ma rozpocząć się od drugiego tygodnia maja 2020 roku.

