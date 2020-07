Gwiazda "Harry'ego Pottera" do J.K. Rowling: "Nie bądź płciową faszystką"

Chociaż seria "Harry Potter" uczy otwartości i tolerancji na wszelkie inności, jej autorka wcale nie jest tak liberalna, jakby się mogło wydawać. Przynajmniej jeśli chodzi o niektórych członków środowiska LGBT. Z tego powodu jedna z aktorek występujących w filmowych adaptacjach przygód młodego czarodzieja, postanowiła zabrać głos w tej sprawie.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy J.K. Rowling wygłosiła szereg transfobicznych komentarzy. Wypowiedzi sprawiły, że natychmiast pojawiła się fala krytyki w kierunku pisarki, nie tylko od zwykłych czytelników, ale również aktorów występujących w serii "Harry Potter".

Dołączyła do nich Miriam Margolyes - homoseksualna aktorka, która wcieliła się w nauczycielkę zielarstwa w Hogwarcie - profesor Pomonę Sprout. Brytyjska artystka skomentowała krzywdzące wypowiedzi Rowling w rozmowie z "The Times".

"

Wiem, co się stało. Ona ma raczej konserwatywny pogląd na osoby transseksualne. W przeciwieństwie do mnie. To sprawa osobistego szczęścia tych ludzi i myślę, że na tym powinno się koncentrować. Nie możesz być płciową faszystką. Myślę, że łatwo się w tym pogubić. "