Gwiazda "Krainy lodu" kolejną ofiarą koronawirusa

Epidemia koronawirusa ma ogromny wpływ na wszystkie dziedziny życia - również na branżę filmową. Nie chodzi jedynie o straty finansowe wynikające z zamknięcia kin i wstrzymania pracy na planach zdjęciowych. Pandemia COVID-19 dotknęła również aktorów. Wśród artystów zdiagnozowanych z koronawirusem znalazła się Rachel Matthews znana z "Krainy lodu 2".

Młoda aktorka, która powinna być dobrze znana widzom z horrorów "Śmierć nadejdzie dziś" i "Śmierć nadejdzie dziś 2" oraz hitu Disneya "Kraina Lodu 2", zamieściła informacje na Instagramie, w której wyznała, że choruje na COVID-19.

Gwiazdor "Gry o tron" i "Wiedźmina" zarażony koronawirusem. Zaapelował do fanów o ostrożność

Odtwórczyni Honeymaren zaapelowała do swoich fanów.

"

Hej kochani. Zostałam pozytywnie zdiagnozowana jako osoba chora na COVID-19 i od tygodnia poddaje się kwarantannie. Nie jestem pewna co dalej (dostaje sprzeczne informacje, więc będę aktualizować swój stan), ale oczywiście zostanę w odosobnieniu, tyle ile będę musiała. Czuję się lepiej, ale zamieszczę kilka informacji i mam nadzieję, że komuś się przydadzą. Proszę, czujcie się swobodnie w pisaniu do mnie i zadawaniu mi jakichkolwiek pytań. Z przyjemnością pomogę, jeśli będę umiała. Jeszcze raz - proszę, podejmujcie rozsądne decyzje - to czas na bycie mądrym i odpowiedzialnym. Troszczmy się o siebie nawzajem! "