Gwiazda "Ligi Sprawiedliwości" oskarża Jossa Whedona o mobbing i "obrzydliwe zachowanie" na planie

Przemocowe zachowania w branży filmowej stały się szczególnie głośnym tematem dzięki ruchowi #MeToo, nagłaśniającemu molestowanie seksualne aktorek i aktorów nie tylko w Hollywood, ale również na całym świecie. Innym również ważnym tematem jest mobbing na planach filmowych. Ray Fisher - jeden z gwiazdorów filmu "Liga Sprawiedliwości" postanowił publicznie wyjawić, jak wyglądała atmosfera podczas produkcji tego tytułu.

Film opowiadający o supergrupie herosów z DC Comics nie miał łatwej drogi. W trakcie zdjęć pojawił się problemy, o których krążą już legendy i pierwotny reżyser Zack Snyder musiał zrezygnować ze swojego stanowiska. Jego miejsce zajął Joss Whedon - filmowiec i twórca komiksów odpowiedzialny za takie tytuły, jak serial "Buffy: Postrach wampirów" czy dwie pierwsze części "Avengers". Prawdopodobnie z powodu tych problemów "Liga Sprawiedliwości" okazała się filmem, który rozczarował wiernych fanów DC. Z resztą do tej pory widzowie domagają się wypuszczenie reżyserskiej wersji autorstwa Snydera.

Okazuje się, że zakulisowych problemów podczas kręcenia "Ligi Sprawiedliwości" było znacznie więcej. Ray Fisher po trzech latach od premiery filmu wciąż jest zły na zachowanie nowego reżysera. Zaczął od zamieszczenia w sieci nagrania z San Diego Comic Con, na którym wychwala Whedona.

Następnie opisał w poście zamieszczonym na Twitterze swoje niemiłe wspomnienia z planu.

Traktowanie obsady i ekipy "Ligi Sprawiedliwości" przez Jossa Wheadona [sic!] było rażące, obrzydliwe, nieprofesjonalne i całkowicie niedopuszczalne. Na wiele sposobów umożliwili mu to Geoff Johns i Jon Berg. Odpowiedzialność > Rozrywka "

Wcielający się w Cyborga aktor nie zdradził żadnych szczegółów, ale najwyraźniej wciąż ma za złe reżyserowi i producentom nieprzyjemną atmosferę i niekulturalne traktowanie na planie "Ligi Sprawiedliwości".

Portal Variety postanowił skonfrontować słowa Fishera z oskarżanym o mobbing Whedonem. Niestety reżyser odmówił komentarza na ten temat. Dziennikarze skontaktowali się więc z wymienionymi w tweecie producentami. Jon Berg postanowił udzielić odpowiedzi.

To kategoryczna nieprawda, że godziliśmy się na jakiekolwiek nieprofesjonalne zachowanie. Pamiętam, że [Fisher] był niezadowolony, kiedy chcieliśmy, by powiedział "Booyaa!", co jest znanym okrzykiem Cyborga z serialu animowanego. "