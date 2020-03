Gwiazda Marvela pochwaliła się, że zignorowała kwarantannę. Fani są oburzeni jej nieodpowiedzialnym zachowaniem

Ostatnie tygodnie udowodniły, że koronawirusem może zainfekować się każdy bez względu na wiek, miejsce zamieszkania i pozycję społeczną. Wygląda jednak na to, że Evangeline Lilly nie przejmuje się COVID-19, tak jak większość ludzi. Aktorka znana z filmów Marvela kompletnie zignorowała zalecenia specjalistów i pochwaliła się tym w sieci.

Koronawirus - Evangeline Lilly nie stosuje się do kwarantanny

Naukowcy wciąż pracują nad lekiem, który pokonałby COVID-19 i szczepionką zapobiegającą dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Na razie najskuteczniejszym sposobem na zminimalizowanie dalszych skutków pandemii jest izolowanie się od reszty społeczeństwa i unikanie wychodzenia z domu. Niestety nie każdy wziął na poważnie rady specjalistów.

Na Instagramie Evangeline Lilly - aktorki znanej z serialu "Lost" i odtwórczyni Wasp z filmów Marvel Studios pojawił się kontrowersyjny post. Gwiazda przyznała się w nim, że ignoruje zalecenia o kwarantannie. Całość oznaczyła hasztagiem #businessasusual, który można przetłumaczyć, jako "nic się nie stało".

" Poranna herbatka. Właśnie zawiozłam dzieci na obóz gimnastyczny. Zanim wyszły z domu, umyły dokładnie ręce. Teraz bawią się i śmieją. "

Wielu followersów aktorki nie pozostało obojętnych na jej decyzję. Fanów zdenerwował fakt, że Lilly postanowiła całkowicie zignorować zalecenia WHO i nie tylko naraża siebie i swoje dzieci na chorobę, ale również inne osoby, które nie mogą sobie pozwolić na zamknięcie się w czterech ścianach.

Gwiazda odpisała w jednym z komentarzy na zarzucaną jej nieodpowiedzialność.

" Mam dwójkę małych dzieci. Niektórzy ludzie cenią swoje życie ponad wolność, inni cenią sobie wolność ponad życie. Wszyscy dokonujemy wyborów. "

W innym komentarzu weszła na grząski temat polityczny.

" To denerwujące… Bądźmy teraz czujni. I mili dla siebie. Czujni i łaskawi - uważnie obserwujcie naszych przywódców, upewniając się, że nie nadużywają tej chwili, by zabrać nam więcej wolności i zdobyć więcej władzy. "

Ta wypowiedź spowodowała, że fani aktorki zaczęli oskarżać ją o szerzenie teorii spiskowych na temat koronawirusa.

W USA na razie nie ma takiej sytuacji jak w wielu krajach europejskich, w których wychodzenie z domu bez uzasadnienia jest karane mandatem. Niewykluczone jednak, że przez osoby takie jak Lilly, za kilka tygodni błędy popełniane we Włoszech czy Francji zostaną powtórzone w Stanach Zjednoczonych. Większość gwiazd, również tych chorych na COVID-19 prosi fanów by zostali w domach nie tylko z troski o siebie, ale przede wszystkim z powodu innych, szczególnie osób bardziej podatnych na koronawirusa. Niestety Lilly się do nich nie zalicza.

