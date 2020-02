Gwiazda Marvela wyznała, że jest biseksualna. Chce w ten sposób wesprzeć społeczność LGBTQ

W ciągu ostatnich lat nieheteronormatywne orientacje seksualne w końcu przestają być powodem do wstydu. Niestety nie wszyscy mieszkańcy świata zaakceptowali ich istnienie i osoby LGBTQ+ wciąż są szykanowane. Na przykład w takich krajach jak Polska. Z tego powodu głos gwiazd jest w tej kwestii bardzo ważny. Ostatnio z szafy wyszła aktorka Rosiario Dawson, która wyznała publicznie, że jest biseksualna.

Aktorka udzieliła wywiadu portalowi Bustle. W rozmowie wspominała między innymi o swoim związku z kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych Corym Bookerem. z tego powodu została zapytana o post na Instagramie, który zamieściła w 2018 roku. Uczciła w nim Miesiąc Dumy - ważne święto wszystkich osób LGBTQ+.

Fani aktorki zastanawiali się, czy sama nie należy przypadkiem do osób nieheteronarmatywnych. Dawson odpowiedziała w wywiadzie.

"

Ludzie powtarzali, że wyszłam z szafy... Nie zrobiłam tego. To nie jest tak, że te komentarze są niezgodne z prawdą, ale nigdy nie wyszłam z szafy. To znaczy, chyba zrobiłam to teraz. (...) Jeśli się zakochujesz, to się zakochujesz. "