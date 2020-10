Gwiazda "Opowieści podręcznej" jest zatrwożona sytuacją kobiet w Polsce. Aktorka wspiera protesty

Od 22 października 2020 roku w Polsce trwają protesty przeciwko orzeczeniu wydanemu przez Trybunał Konstytucyjny. Według sędziów TK aborcja w przypadku wady płodu jest niezgodna z konstytucją. Ta decyzja wywołała natychmiastową i słyszalną reakcję obywatelek i obywateli kraju. Do protestów przyłączyła się również aktorka znana z serialu "Opowieść podręcznej".

"Opowieść podręcznej" - Nina Kiri o protestach w Polsce

Kiedy w 1985 roku Margaret Atwood wydała swoje najsłynniejsze dzieło, zapewne nie spodziewała się, że ponad 30 lat później nadal będzie aktualne. Dystopiczna wizja świata, w którym kobiety sprowadzono do roli żywych inkubatorów, w świetle orzeczenia TK jest zdaniem protestujących osób bliższa niż kiedykolwiek wcześniej.

Protesty, w których udział biorą dziesiątki tysięcy mieszkańców Polski, rozeszły się echem po całym świecie. O sytuacji naszego kraju dowiedziała się również jedna z aktorek, która występuje w głośnym serialu Hulu. Mowa o Ninie Kiri, grającej postać Almy - jednej z podręcznych. Gwiazda zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym przyłącza się protestujących z Polski. Na Instastory Kiri pojawił się post Strajku Kobiet oraz kilka słów wsparcia od aktorki.

" Dziesiątki tysięcy ludzi wychodzi na ulice Polski, by protestować przeciwko niemal całkowitemu zakazowi aborcji. Narastający atak na kobiece ciała w rękach rządów całego świata jest niezwykle alarmujący. Władza w ręce protestujących. "

Kiri gra w serialu postać Almy - bohaterki, która pierwsza stanęłaby na czele protestów, które odbywają się obecnie w Polsce. To pewna siebie, niezłomna kobieta, która nie boi się władzy w Gileadzie. Należy do ruchu oporu kobiet, które robią wszystko, by obalić rządy fundamentalistów. Była też jedną z pierwszych podręcznych, które zbuntowały się przeciwko ukamienowaniu Janine.

Gwiazdy wspierają protesty w Polsce

Kiri nie jest jedyną zagraniczną gwiazdą, której nie podoba się to, w którym kierunku zmierza Polska. Protesty wspierają między innymi Miley Cyrus i jej fundacja Happy Hippie Foundation, Nicole Poturalski, Zara Larrson, Finneas O’Connell, Alexi Lubomirski i Jameela Jamil. O sytuacji w Polsce pisało zresztą wiele mediów z całego świata, więc sprawa walki o prawa kobiet jest powszechnie znana poza granicami naszego kraju. 28 października trwa strajk generalny, w ramach którego tysiące mieszkańców Polski nie poszło do pracy. 30 października odbędzie się natomiast wielki strajk wszystkich Polaków, mający miejsce w Warszawie.

