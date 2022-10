Gwiazda porno i popularna streamerka połamała sobie kręgosłup podczas imprezy Twitcha

Znana gwiazda porno i streamerka połamała kręgosłup na TwitchConie

Chechik brała udział w streamie Lenovo Legion podczas niedawnego TwitchConu 2022. Popularna streamerka i aktorka porno w pewnym momencie skoczyła do basenu wypełnionego piankowymi sześcianami. Szybko okazało się, że Chechik mocno się zraniła i jakiś czas później potwierdziła, że upadek spowodował złamanie kręgosłupa w dwóch miejscach.

Streamerka w innym tweecie skrytykowała Lenovo Legion za przygotowanie tak niebezpiecznego "placu zabaw", a także zachęcanie do tego, by inni użytkownicy skakali do tego basenu. Całość oczywiście zarejestrowały kamery Lenovo Legion, a także inny twórca, Jake Lucky. Poniżej możecie zobaczyć niezbyt przyjemne wideo z incydentu z udziałem Chechik:

Lenovo Legion zostało oczywiście mocno skrytykowane przez uczestników TwitchConu, Chechik i innych streamerów - nie był to bowiem jedyny przypadek, kiedy jeden z twórców zranił się korzystając z ich "basenu". Streamerka LochVaness skręciła sobie kostkę i zwichnęła kolano. Firma w oświadczeniu dla Kotaku przeprosiła za całą sytuację i zamknęła dostęp do swojego placu zabaw.

Tak jak wspomnieliśmy, Adriana Chechick wyjawiła, że po upadku złamała kręgosłup w dwóch miejscach i dodała, że musiała przejść operację - lekarze zamontowali jej pokaźnych rozmiarów wspomagający pręt:

Na razie aktorka i streamerka nie wyjawiła, czy zmierza pozwać firmę Lenovo.