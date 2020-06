Gwiazdor "Flasha" wyrzucony z obsady! Powodem kontrowersyjne wpisy na Twitterze

Hartley Sawyer dołączył do obsady serialu "The Flash" w 2017 roku. Początkowo był postacią poboczną, jednak już rok później awansował do głównej obsady. Teraz jednak jego przygoda z Arrowverse dobiegła końca. Twórca i producenci serialu wydali oświadczenie, w którym ogłosili, że aktor został usunięty z obsady. Wszystko przez wpisy na Twitterze, które Sawyer zamieścił jeszcze przed otrzymaniem angażu do roli Ralpha Dibny'ego aka The Elongated Mana.

Gwiazdor "Flasha" wyrzucony z obsady! Wszystko przez rasistowskie żarty

Choć twitterowe konto Hartleya Sawyera zostało usunięte, w Internecie nic nie ginie. W ostatnich dniach sieć zalała fala zrzutów ekranu przedstawiających wpisy aktora. Określono je jako rasistowskie i mizoginistyczne.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, pojawiło się oświadczenie stacji The CW, producentów Warner Bros. TV i Berlanti Productions oraz producenta wykonawczego Erica Wallace'a, w którym czytamy:

" Hartley Sawyer nie powróci w siódmym sezonie "The Flash". W odniesieniu do postów pana Sawyera w mediach społecznościowych, nie tolerujemy uwłaczających uwag skierowanych do jakiejkolwiek rasy, pochodzenia etnicznego, pochodzenia narodowego, płci lub orientacji seksualnej. Tego typu uwagi są sprzeczne z naszymi wartościami i zasadami, które dążą do promowania bezpiecznego, integracyjnego i produktywnego środowiska w naszym miejscu pracy. "

Eric Wallace wystosował również prywatne oświadczenie, w którym stwierdził:

" Dziś rano wielu z was dowiedziało się, że Hartley Sawyer nie powróci na siódmy sezon "The Flash". Jeśli chodzi o jego wpisy to złamały mi serce i niemiłosiernie wkurzyły. Wskazują również na większy problem w naszym kraju. "

Pełną wypowiedź znajdziecie poniżej.

Głos w sprawie zabrał również odtwórca głównej roli w serialu, Grant Gustin. Wyznał, że jest zszokowany, wkurzony i smutny zachowaniem kolegi. Podkreślił również to, o czym ludzie często zdają się zapominać - że słowa mają znaczenie. Hartley Sawyer okazał skruchę i przeprosił za zaistniałą sytuację, przyznając przy tym, że wpisy były głupim żartem, za pomocą którego chciał niegdyś zwrócić na siebie uwagę.

" Moje słowa, nieważne, że użyte w celach humorystycznych, były bolesne i niedopuszczalne. Jest mi wstyd, że byłem wówczas w stanie podjąć te naprawdę okropne próby zwrócenia uwagi. Głęboko ich żałuję. To było niedopuszczalne zachowanie. "

Pełną treść oświadczenia znajdziecie poniżej.