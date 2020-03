Gwiazdor "Gry o tron" i "Wiedźmina" zarażony koronawirusem. Zaapelował do fanów o ostrożność

Kristofer Hivju znany jest głównie z roli Tormunda Zabójcy Olbrzyma w serialu "Gra o tron". Norweski aktor dołączył niedawno do obsady netfliksowrgo "Wiedźmina", gdzie ma wcielić się w postać Nivellena. Po tym, jak wstrzymano prace na planie 2. sezonu, Hivju ogłosił, że został zarażony COVID-19. Aktor poddał się kwarantannie i zaapelował do fanów o ostrożność.

O wyniku testu na obecność koronawirusa Kristofer Hivju poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na jego instagramowym profilu pojawił się post opisujący jego sytuację, a także nawołujący do zachowania szczególnej ostrożności.

"

Pozdrowienia z Norwegii! Z przykrością muszę was poinformować, że dzisiejszy test na obecność COVID-19 dał pozytywny wynik. Wraz z rodziną izolujemy się w domu na tak długo, jak będzie trzeba. Czujemy się dobrze - mam tylko łagodne objawy przeziębienia. Są ludzie o wyższym stopniu ryzyka, dla których ten wirus może być druzgocącą diagnozą, dlatego wzywam wszystkich do zachowania wyjątkowej ostrożności. Myjcie ręce, zachowujcie 1,5 metrową odległość, zastosujcie kwarantannę. Po prostu zróbcie wszystko, co w waszej mocy, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Wspólnie możemy zwalczyć tego wirusa i zapobiec kryzysowi w naszych szpitalach. Proszę, dbajcie o siebie nawzajem, zachowajcie dystans i bądźcie zdrowi! "