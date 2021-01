Gwiazdor "Gry o tron" zadebiutował jako bokser. Jak mu poszło na ringu?

Gra o tron - "Góra" zadebiutował jako bokser

Hafthor Bjornsson idzie śladami Mariusza Pudzianowskiego - obydwaj panowie zdobyli tytuł najsilniejszego człowieka na świecie, wygrywając zawody Strongman i obydwaj postanowili zacząć karierę w sportach walki. Pudzian walczył w KSW, natomiast Bjornsson zmierzył się z irlandzkim bokserem, Stevenem Wardem.

Walka odbyła się w Dubaju w piątek 15 stycznia. Bjornsson został debiutantem w nowej kategorii wagowej, zwanej "tytaniczną". Jak podaje Yahoo!, sędziowie zakończyli pojedynek... wygraną dla obydwóch zawodników. To dość interesujące, ale ich pojedynek był pokazowy, więc oficjele pewnie nie chcieli skrzywdzić uczuć żadnego z zawodników.

Debiutancką (i dość nudną walkę) Bjornssona możecie zobaczyć poniżej:

Oglądaj

Irlandzki bokser Steven Ward przed walką powiedział w wywiadzie z The News, że "trząsł się jak galareta" na widok Bjornssona. W sumie się nie dziwimy - aktor/kulturysta nie bez powodu jest nazywany "Górą".

Gwiazdor "Gry o tron" występował w serialu do ostatniego odcinka, który zadebiutował w maju 2019 roku. W produkcji jest spin-off serialu o tytule "House of the Dragon", który opowie o podbojach kontynentu przez ród Targaryenów.