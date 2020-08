Gwiazdor "Harry’ego Pottera" przyznał się do wieloletnich problemów z narkotykami

Tysiące ludzi na całym świecie codziennie zmagają się z jakimiś problemami. Jedne są mniejsze inne większe, ale walkę z demonami trzeba odbyć samodzielnie. Chociaż często wydaje się nam, że udana kariera, szczególnie w branży rozrywkowej zapewnia szczęście, jest to złudne wyobrażenie. Przykładem jest przypadek wielu gwiazd, które wpadły w uzależnienie od alkoholu lub narkotyków. Wystarczy wymienić takie nazwiska jak Marilyn Monroe, Justin Bieber, John Belushi czy Jim Morrison. Wśród nich może znaleźć się nazwisko Jasona Isaacsa - gwiazdora serii "Harry Potter".

Isaacs wcielał się w jednego z negatywnych bohaterów historii o młodym czarodzieju - Lucjusza Malfoya, ojca Draco granego przez Toma Feltona.

57-letni aktor rozmawiał ostatnio z portalem The Big Issue. W wywiadzie opowiedział o swojej przeszłości pełnej różnego rodzaju używek. Isaacs wyznał, że w młodym wieku zaczął od alkoholu. Było to na długo przed sięgnięciem po narkotyki. Gwiazdor opowiedział o trudnym procesie, jakim było wyjście z nałogu.

"

Pomyślałem, że jestem popsuty. Pamiętam, że był taki moment, na krótko przed tym, jak stałem się czysty, kiedy nagle dotarło do mnie, że gdyby wszyscy, których znam, umarli, dosłownie każda osoba, prawdopodobnie nie miałbym nic przeciwko temu. Właściwie mogłoby mi to być na rękę, ponieważ wtedy miałbym wymówkę, aby siedzieć sam w pokoju i brać narkotyki, a wszyscy inni powiedzieliby, no wiesz, w porządku, słyszałeś, co się stało, prawda? "